Yabancılar hissede satışa döndü, tahvilde alım yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Ağustos haftasında 19,5 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Yabancı yatırımcılar, 23 Ağustos haftasında 66 milyon dolarlık net alım yaparken, 16 Ağustos haftasında 297,6 milyon, 9 Ağustos haftasında 323,5 milyon, 2 Ağustos haftasında da 169,2 milyon dolar hisse satışı yapmıştı. Ağustos ayında yabancılar nette 743,8 milyon dolarlık hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 682,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 3,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 10,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 20,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 706,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 862,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 599,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 117,1 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 371,0 milyon dolar seviyesinde açıklandı.