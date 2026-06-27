Yabancıların BIST 100'de en çok alım yaptığı ve çıktığı hisseler

Borsa İstanbul'da 19 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin takas verileri, yabancı yatırımcıların bazı hisselerde pozisyonlarını önemli ölçüde artırırken bazı hisselerde ise satış tarafında yer aldığını gösterdi.

Haftalık değişim baz alındığında yabancı yatırımcıların portföylerinde en yüksek artış DAP Gayrimenkul Geliştirme hisselerinde gerçekleşti. Yabancılar ellerinde bulundurdukları pay oranını yüzde 55,35 artırdı. DAP Gayrimenkul'ü Pasifik GYO ve Efor Çay takip etti.

Yabancı yatırımcıların portföylerinde en fazla artış görülen ilk 5 hisse şöyle:

DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM): %55,35

Pasifik GYO (PSGYO): %51,42

Efor Çay Sanayi (EFOR): %35,67

SASA Polyester (SASA): %24,22

Galatasaray Sportif (GSRAY): %21,73

En güçlü yabancı çıkışı TUREX'te

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların portföylerinde en belirgin azalış ise Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX) hisselerinde kaydedildi. Yabancıların ellerinde bulundurdukları Tureks hissesi yüzde 55,79 azaldı. TUREX'i Panora GYO ve İzdemir Enerji izledi.

Yabancı yatırımcıların portföylerinde en fazla azalış görülen ilk 5 hisse şu şekilde:

Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX): -%53,79

Panora GYO (PAHOL): -%15,20

İzdemir Enerji (IZENR): -%13,74

Qua Granite (QUAGR): -%13,01

Tukaş Gıda (TUKAS): -%8,53