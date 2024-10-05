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Yabancıların en çok işlem yaptığı hisseler

Ağustos ayı sonundan bu yana Borsa İstanbul’daki yabancı oranı yaklaşık yüzde 1 geriledi. Yabancıların son günlerde en çok aldığı ve en çok sattığı hisse senetleri belli oldu.

Şeyda Uyanık
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Yabancıların en çok işlem yaptığı hisseler
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Borsa İstanbul'da yabancı payı 2013'teki yüzde 66'lardan çok uzak olsa da Haziran 2023'teki dip seviyesi olan yüzde 27,43'ün de üzerinde seyrediyor. Ağustos 2024 sonuna göre yaklaşık yüzde 1 gerileyen yabancı oranı yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.   

İş Yatırım yabancı oranları raporuna göre, yabancı payı Euro Yatırım (EUYO), Gimat Mağazacılık (GMTAS) ve Hitit Bilgisayar (HTTBT) hisselerinde son 10 gündür artarken, Ege Profil’de (EGPRO) 9 gün, DO-CO (DOCO) hissesinde de 7 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Yabancı oranı sürekli düşen, Kerevitaş (KERVT) ve Selçuk Gıda (SELGD) 8 gün, Batısöke Çimento (BSOKE), ICBC Türkiye Bankası (ICBCT) ve Menderes Tekstil (MNDTR) hisselerinde de 7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

Yabancılar son 1 ayda en çok hangi hisseyi sattı?

Son 1 aydır yabancıların en çok aldığı hisselerin başında, DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) gelirken, en çok sattıklarının başında da Lydia Yeşil Enerji (LYDYE) geldi.

Yabancılar yılbaşından bu yana en çok hangi hisseleri aldı?

Yabancıların yılbaşından bu yana en çok aldıkları hisselerin başında Margun Enerji (MAGEN), Esenboğa Elektrik (ESEN) ve Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) geldi. Yabancılar yıl başından bu yana en çok, VBT Yazılım (VBTYZ), DO-CO (DOCO) ve Peker GMYO (PEKGY) sattı.

Yabancı payı en yüksek hisseler

Yabancıların hisse payının yüzde 50’nin üzerinde olduğu hisseler ise şu şekilde oldu:

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