Yabancıların eylülde en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların Eylül 2026 işlemlerine göre, net alım tarafında Ereğli Demir Çelik (EREGL) 9,170 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, Türk Hava Yolları (THYAO) 7,589 milyar TL ve Koç Holding (KCHOL) 5,044 milyar TL ile öne çıktı.

Net satış tarafında ise Aselsan (ASELS) 6,457 milyar TL ile listenin başında bulunurken, Astor Enerji (ASTOR) 5,227 milyar TL ve Katılımevim (KTLEV) 2,110 milyar TL ile ilk sıralarda yer aldı.

Yabancıların en çok aldığı 10 hisse

Yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisseler arasında EREGL, THYAO ve KCHOL'ün ardından Turkcell (TCELL) 2,997 milyar TL, Tüpraş (TUPRS) 2,499 milyar TL, Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) 2,337 milyar TL ve Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 2,213 milyar TL ile sıralandı.

İlk 10'da ayrıca Anadolu Efes (AEFES) 1,610 milyar TL, Sabancı Holding (SAHOL) 1,601 milyar TL ve Türk Telekom (TTKOM) 1,524 milyar TL net alımla yer aldı.

En yüksek net satış Aselsan ve Astor Enerji'de

Yabancıların en çok net satış yaptığı hisseler listesinde ASELS ve ASTOR'un ardından Katılımevim (KTLEV) 2,110 milyar TL, SASA Polyester (SASA) 1,945 milyar TL, Efor Çay (EFOR) 1,772 milyar TL ve Akbank (AKBNK) 1,771 milyar TL ile öne çıktı.

İlk 10'da ayrıca Tera Yatırım (TERA) 1,666 milyar TL, Destek Finans Faktoring (DSTKF) 1,604 milyar TL, Europower Enerji (EUPWR) 1,569 milyar TL ve Girişim Elektrik (GESAN) 1,125 milyar TL net satışla yer aldı.

Dolar bazında da aynı hisseler ilk sıralarda

Dolar bazında net alım listesinde EREGL 189,0 milyon dolar, THYAO 156,8 milyon dolar ve KCHOL 104,2 milyon dolar ile ilk üç sırayı aldı.

Net satış tarafında ise ASELS 132,8 milyon dolar, ASTOR 108,4 milyon dolar ve KTLEV 43,8 milyon dolar ile öne çıktı.