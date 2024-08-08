Yabancıların hisse satışları hız kaybetti

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar, temmuz ayında üst üste üçüncü ayda da net satış tarafında oldular ve 104,8 milyon dolar net satış yaptılar.

Borsa İstanbul, temmuz ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 25 milyar 627 milyon 268 bin 661 dolar tutarında alım yaparken, 25 milyar 732 milyon 95 bin 997 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece, yabancıların net satım işlemleri 104 milyon 827 bin 336 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 51 milyar 359 milyon 364 bin 658 dolar olarak gerçekleşti.

Yabancılar aynı ayda 126 milyon 565 bin 58 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 70 milyon 139 bin 722 dolar satım yaptılar.