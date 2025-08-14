Yabancının hisse alımı sürüyor! Aralıksız 7 hafta

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Ağustos haftasında 77,9 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 417 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 51,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 711,3 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları net 8,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yabancının hisse stoklarının piyasa değeri 33,99 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 988,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 6,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 515 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 192,7 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 295,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.