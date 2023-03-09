Yapı Kredi kâr payı teklifini açıkladı

Akbank ve İş Bankası'ndan sonra Yapı ve Kredi Bankası, kâr payı teklifini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bankanın hisse başına brüt kâr payı teklifi 0,93 TL şeklinde açıklanırken, hisse başına net teklifi 0,84 TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası, teklifinin Genel Kurul'a sunulacağını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) sektöre yönelik kâr payı onayının ardından bankalar kâr payı tekliflerini açıklamaya devam ediyor.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamanın detayları şöyle:

Banka Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarihli kararı ile; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 52.744.689.396,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmamasına, 52.744.689.396,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 7.488.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 7.911.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesi, 748.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ve 36.294.872,11 TL'lik kısmı gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 683.370,60 TL'lik kısmının ise 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nun 3/14 maddesi gereğince girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 36.978.242,71 TL'nin özel yedek ayrılması sonrasında kalan 44.047.846.410,51 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin ekte yer alan 2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ve kar dağıtım tarihinin 20 Mart 2023 olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.