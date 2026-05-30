Yapısal likidite dengesi: Borsa İstanbul'da tatil sonrası açılış beklentileri

Finansal piyasaların işleyiş mekanizması, yurt içi tatil döneminde kesintisiz çalışan dış borsaların getirdiği portföy hareketliliklerini 1 Haziran sabahı itibarıyla emir defterine yansıtmaya odaklanıyor. Mayıs ayının ilk yarısında kaydedilen tarihi zirvelerin ardından gelen aylık teknik düzeltme süreci, tatil öncesindeki son işlemlerde de satıcılı eğilimin korunmasına neden olmuştu. Bu süreçte makroekonomik veri akışından ziyade kurumsal sermaye giriş ve çıkışlarının belirleyici olması, seansın ilk dakikalarında oynaklık katsayısının artabileceğine işaret ediyor.

Arefe seansındaki satış yoğunluğu ve nakit tercihi

Piyasaların tatile girmesinden hemen önce gerçekleştirilen yarım seanslık arefe günü periyodu, portföy yöneticilerinin uzun tatil süresince oluşabilecek küresel riskleri üstlenmeme ve nakit pozisyonlarını koruma stratejisiyle şekillenerek satıcılı bir seyre zemin hazırlamıştı. Günün ilk saatlerinde alıcılı bir eğilimle en yüksek 13.920 puan seviyesini test ederek direnç bölgelerini zorlayan BIST 100 endeksi, seansın ikinci yarısında kurumsal taraftan gelen kar realizasyonlarının hız kazanmasıyla birlikte en düşük seviyesi olan 13.662 puandan kapanış bakiyesini sabitlemişti. Toplamda 228 puanlık net bir gerilemeyle tamamlanan bu son seans, özellikle endeks ağırlığı yüksek olan lokomotif bankacılık hisseleri ile derinliği yüksek sanayi şirketlerinde yoğunlaşan seçici nakde geçiş eğilimini doğrudan tasdik ederken, yatırımcıların tatil öncesindeki temkinli duruşunun fiyat istikrarı üzerindeki baskısını da net bir şekilde yansıtmıştı.

Gecikmeli takas döngüsü ve uluslararası portföy ayarlamaları

Yeni işlem haftasının başlangıcında fiyatlama mekanizmasını ve tahta dinamiklerini doğrudan etkileyecek en kritik operasyonel detay, resmi tatil takvimi nedeniyle arefe günü işletilemeyen gecikmeli takas süreçlerinin pazartesi sabahı itibarıyla takas sistemine dahil edilecek olmasıdır. Bayram öncesindeki son tam işlem günü olan cuma vadeli tüm nakit ve pay senedi transfer yükümlülüklerinin, araya giren uzun resmi tatilin ardından eş zamanlı olarak takas sisteminde sonuçlandırılacak olması piyasada geçici bir nakit sıkışıklığı ya da ani bir likidite bolluğu doğurarak fiyat adımlarında dalgalanmalara yol açabilir. Bu teknik birikime, uluslararası endeks sağlayıcılarının mayıs ayının son günleri itibarıyla yürürlüğe koyacağını ilan ettiği yeni Türkiye endeks ağırlık güncellemelerinin yabancı fonlar tarafından piyasaya aktarılacak olan ilk emirlerinin de eşlik edecek olması, seansın ilk saatlerindeki kurumsal hacim beklentisini yapısal bir zorunluluk haline getiriyor.

Grafiklerdeki matematiksel eşikler ve koruma sınırları

Fiyat adımlarının teknik analiz boyutunda incelenmesi neticesinde, son seanstaki sert realizasyonun ve kurumsal satışların zeminini oluşturan 13.662 seviyesi yeni işlem haftasının ilk taban destek bölgesi olarak grafiklerdeki güncelliğini ve koruyucu misyonunu sürdürüyor. Satış baskısının küresel piyasalardaki negatif esintilerle birleşerek bu eşik üzerindeki emniyet kalkanını esnetmesi durumunda, mayıs ayı içerisindeki en korunaklı dip bölge olarak kayıtlara geçen 12.966 puan noktası ana emniyet barajı olarak yakından takip ediliyor. Alıcıların tatil dönüşü piyasaya yeniden dahil olması ve tepki alımlarının devreye girmesi senaryosunda ise endeksin yukarı yönlü ivmesini sürdürebilmesi için aşması gereken ilk güçlü direnç bariyeri, son haftalık periyodun tepe noktası olan 13.936 puan seviyesinde bir baraj olarak yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor.