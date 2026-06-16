Yarın (17 Haziran 2026) 2 şirket temettü ödemesi yapıyor. 1 lotu olanın hesabına geçiyor.
Borsa İstanbul’un perakende devi BİM başta olmak üzere 2 şirket yatırımcısına 17 Haziran Çarşamba günü temettü ödemesi yapmaya hazırlıyor.
Borsa İstanbul yatırımcıları için kazançlı gün. Türkiye’nin önde gelen perakende devinin de aralarında bulunduğu iki büyük borsa şirketi, 17 Haziran Çarşamba günü hissedarlarına nakit temettü dağıtmaya hazırlanıyor.
Yarın itibarıyla başlayacak ödemeler kapsamında, portföyünde yalnızca 1 lot hisse bulunduran ortakların hesaplarına bile payları oranında nakit akışı sağlanacak. Yatırımcıların merakla beklediği bu adımın piyasaya hareketlilik getirmesi öngörülüyor.
2 ŞİRKETTEN YATIRIMCISINA TEMETTÜ ÖDEMESİ
Rota Borsa’nın paylaştığı bilgiye göre yapılacak kar payı dağıtımı ve detaylar şöyle:
|Şirket (Hisse kodu)
|Hisse başına brüt temettü
|Hisse başına net temettü
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
|2,00 TL
|1,70 TL
|Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO)
|0,42796 TL
|0,42796 TL