Yatırım fonları seçiminde neleri bilmeliyiz?

Yatırım fonları yatırımcıların birikimlerini para ve sermaye piyasası araçlarına yatırarak değerlendirmelerini sağlayan araçlardır. Yatırımcılar kendi yatırım profiline en uygun fonu seçebilmek ve kendi yatırımcı profilleri hakkında bilgi edinmek için çeşitli analizler yapabilirler.

1. Fonun Amacı ve Yatırım Stratejisi: Fonun amacı ve yatırım stratejisinin yatırım yapılacak fonun seçiminde belirleyiciliği vardır. Fonun yatırım dönemi boyunca hangi varlıklara yatırım yapacağı, risk politikaları ve ileriye dönük getiri hedefleri ile ilgili yatırımcılara bilgi vermektedir.

2. Fonun Risk Profili: Her yatırımcının bir risk toleransı bulunmaktadır. Yatırım yapılacak fonların maruz kalabileceği riskler ve risk düzeyleri yatırımcının risk toleransıyla uyumlu olmalıdır.

3. Performans Geçmişi: Yatırım yapılması olası fonların geçmişe dönük periyodik getirileri, para giriş çıkışları ve net büyüme gibi verileri incelenip benzer kategorideki fonlarla karşılaştırılıp analizler yapılabilir. Bu veriler, fonun uzun vadede ne kadar istikrarlı hareket ettiği ve edeceği ile ilgili yatırımcıya bilgi verebilir. Ancak geçmiş performansın gelecekteki getiri ile ilgili kesin bir gösterge olmadığı unutulmamalıdır.

4. Portföy Dağılımı: Fon portföyünde bulunan varlık sınıfları ve sektörler fonun ileriye dönük getirisi ve izleyeceği yol ile ilgili bilgi verebilir.

5. Yönetim Ücreti: Yönetim ücreti fon yöneticilerinin yönetim hizmeti karşılığı olarak aldığı ücrettir. Yönetim ücretleri fonun toplam getirisinden düşüldüğünden net getiri üzerinde etkisi vardır. Benzer kategorideki fonlar karşılaştırılırken yönetim ücretlerinin dikkate alınması net getiri bakımından sağlanacak kazanç veya kayıp değerleri hakkında bilgi verir.

6. Stopaj Oranı: Stopaj, yatırım fonlarından elde edilen gelir üzerinden doğrudan kesilir. Bu nedenle yönetim ücreti gibi net getiriyi etkilemektedir. Stopaj oranları fonların dahil olduğu kategorilere göre farklılık gösterdiğinden hangi kategoriye dahil fonlara yatırım yapılabileceği ile ilgili karar vermede bir etken olabilir.

7. Performans Ölçüleri: Fonların sharpe oranı, düzeltilmiş sharpe oranı, beta, alpha gibi performans ölçüleri fonların risk düzeyleri ve gelecekteki kazanç-kayıp senaryoları ile ilgili bilgi edinmemizi sağlar. Örneğin; sharpe oranı ile her bir birimlik risk için elde edilecek getiriyi analiz ederiz. Bu durumda risk oranı arttıkça ne kadar kazanç veya kayıp sağlayabileceğimiz ile ilgili bir analiz yapıp risk toleransımızı ölçebiliriz.

8. Yönetici ve Yönetim Ekibi: Fonu yöneten kişilerin veya fonun bağlı olduğu portföy yönetim şirketinin deneyimi, piyasadaki güvenilirliği, portföy büyüklüğü ve pazar payı gibi verileri yatırım yapılacak fonlarının da istikrarı ve getiri potansiyeli ile ilgili bilgiler verebilir.

Yatırım fonlarını değerlendirirken yukarıdaki analizler daha sağlıklı ve bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olur. Ancak bu analiz kriterleri tek başına yeterli olmayabilir bir bütün olarak düşünülmelidir. Aynı zamanda sosyal, kültürel ve sosyoekonomik koşullar, genel piyasa koşulları ve trendlerinin de takip edilmesi gerekir. Peki bu kadar analiz yapılabiliyorsa bu analizlere nasıl ulaşabilirim sorusu ile karşı karşıya kalıyoruz. Yatırım fonları ile ilgili yukarıdaki analizlerin tümüne, piyasaların durumu ile ilgili bilgilere ve daha fazlasına Türkiye’nin en iyi fon platformu olan Fonbul ve Fonbul Mobile ile aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Fonbul Mobile’i IOS ve Android’den tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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