Yatırım fonlarını ücretsiz inceleyebileceğiniz en iyi mobil platformlar

Yatırımcıların gözde yatırım aracı fonların verilerine ve analizlerine erişim sağlayan ücretsiz platformlar, fon piyasasının takibini ve strateji geliştirmeyi kolaylaştırıyor. Fon portföyünüzü yönetmek için ihtiyaç duyacağınız güncel bilgileri sunan en iyi ücretsiz mobil platformları hangileri? İşte yanıtı...

Takasbank TEFAS Mobil

TEFAS, tüm Türkiye'deki yatırım fonlarına ait verilere erişim sağlayan resmi bir platformdur. Yatırımcılar TEFAS’ın mobil uygulamasında, fonların geçmiş performanslarını, getiri oranlarını ve çeşitli karşılaştırmaları yapabilirler.

Android kullanıcıları aşağıdaki linkten uygulamayı indirebilir:

play.google.com/store/apps/details?id=com.takasbank.tefas.android&hl=tr&pli=1

Apple kullanıcıları aşağıdaki linkten uygulamayı indirebilir:

apps.apple.com/tr/app/takasbank-tefas/id1421193769?l=tr

Fonbul Mobil

Yatırım fonlarına dair 2003’ten bu yana tüm verileri ve analizlerle zenginleştirilmiş içerikleri sunan Fonbul, şimdi ücretsiz mobil versiyonuyla hizmetinizde. Fonbul Mobil, kullanıcı dostu ara yüzü ile yatırımcı deneyimini zenginleştirirken, platformda robotik olarak farklı temalarda oluşturulan farklı fon dağılımları risk ve performans göstergeleriyle kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyor.

Detaylar için app.fonbul.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.