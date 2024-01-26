Yatırımcılar gözünü haftaya çevirdi! Pazartesi günü başlıyor

Foreks Haber tarafından 20 aracı kurumun katılımı ile düzenlenen ankete göre, ankette yer alan bankaların toplam net karında 2023 yılı 4. çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13,5 oranında düşüş yaşanması tahmin edilirken; çeyreksel bazda yüzde 18,90 gerileme görülmesi bekleniyor. Ankette yer alan sigortacılık sektörü, net dönem karına yönelik yıllık tahmini yüzde 124,50 artış seviyesinde oluşurken, beklentiler çeyreksel bazda yüzde 19,20 düşüşe işaret etti.

Borsa İstanbul'da dördüncü çeyrek bilanço sezonu 29 Ocak 2024 tarihinde Garanti BBVA Bankası ile başlayacak. Aracı kurumların bilançolara ilişkin beklentileri, bankacılık sektöründe hem çeyreksel hem yıllık bazda düşüş yönünde oluştu. Sigortacılık sektöründe ise, yıllık bazda yükseliş beklenirken, çeyreksel bazda bir miktar gerileme yaşanacağı öngörüyor.

Kâr tahminlerinde yüksek sapmalar gözlenebilir

Enflasyon Muhasebesi uygulamasının BIST’e kote şirketlerin büyük çoğunluğunda yürürlüğe girmesi nedeniyle çoğu aracı kurum, Foreks Haber 2023 4. çeyrek bilanço anketine uygulama kapsamına girmeyen bankacılık sektörü ve yabancı para cinsinden raporlama yapan şirketler için tahminlerini paylaştı. Kurumlar, finansallarını yabancı para cinsinden tutan şirketlerin raporlama birimi YP olsa da vergi hesaplamaları (VUK’a göre) kaynaklı olarak net kar tahminlerinde yüksek sapmalar gözlenebileceği uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların 2023 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 29 Şubat 2024 olarak açıklanırken, konsolide finansal sonuçlar için ise 11 Mart 2024 tarihi belirlenmişti.

Enflasyon Muhasebesi nedeniyle rapor süreleri farklılaştı

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kararı kapsamında bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun genelgesi kapsamında sigorta ve emeklilik şirketlerinin ilgili dönem finansal tablolarında TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesi yapmayacakları düzenlendiğinden yıllık finansal rapor süreleri değişmedi.

"Enflasyon Muhasebesi" nedeniyle banka, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansmanı ve varlık yönetimi ile sigorta ve emeklilik şirketleri hariç Borsa şirketlerinin finansal raporlarının KAP'a gönderim süreleri 10 hafta ötelendi. Konsolide olmayan şirketler için 4. çeyrek finansal sonuçlar için son gönderme tarihi 9 Mayıs 2024, konsolide şirketler için ise 20 Mayıs 2024’e alındı.

Ak Yatırım

Ak Yatırım, 23 Ocak 2024 tarihli “4. Çeyrek Bankacılık Sektörü Raporu”nda, TÜFE tahvil gelirlerindeki düşüş ve marj baskısının 4Ç23 kârını azalttığına vurgu yapıldı.

Ak Yatırım, bankalarda 4Ç23 kârlarının önceki çeyreğe göre yüzde 15 düzeyinde azalmasını beklediklerini kaydederek, "Bu gerileme en çok TÜFE tahvil gelirinde düşüş ve alım/satım gelirlerinde azalmadan kaynaklanıyor. Diğer taraftan komisyon gelirlerinde güçlü seyir ve düşen etkin vergi oranı kârları destekleyecek. Ancak, net kârın Vakıfbank Garanti Bankası, Albaraka Türk ve TSKB’de düşük-orta tek haneli oranlarda artmasını bekliyoruz. Ayrıca bu gruptan Vakıfbank’ın 4,3 milyar TL ve Albaraka’nın 1,5 milyar TL serbest karşılık ayırmasını öngörüyoruz. Kârlarda olumlu ayrışma Vakıfbank ve Garanti Bankasında TÜFE tahvil gelirinden, Albaraka Türk’te gayrimenkul yatırımlarının değerlemesinden, TSKB’de sektörden olumlu ayrışan esas faiz marjından kaynaklanıyor." yorumunu yaptı.

Marj baskısının 4Ç23’te devam ettiğine işaret eden Ak Yatırım, aylık bankacılık verilerine göre mevduat bankalarının çekirdek net faiz marjının 3Ç23’ün sonlarında ticari kredi faizlerinde normalleşmeyle hafif toparlansa da mevduat maliyetinin artışı, vadesiz mevduat payının düşmesi ve özellikle TL cinsinden zorunlu karşılık yükünün 4Ç23’te daha da artmasıyla yeniden zayıflama eğilimine girdiğini kaydetti. Bankalarda swap fonlama kullanımı 4Ç23’te 3Ç23’e kıyasla artarken, repo fonlamanın bir miktar azaldığına değinen Kurum, gerek swap ile fonlanan tutarın gerekse de swap maliyetinin artması ile swap giderlerinin önceki çeyreğin 3-4 katına kadar ulaşmasını bekliyor.

Ak Yatırım, araştırma kapsamında bulunan bankalarda çekirdek net faiz marjının 4Ç23’te 150-200 baz puan düştüğü tahmininde bulunarak, alım satım ve kur gelirleri düştüğünü ve TÜFE tahvil geliri hesaplama yöntemlerinin ayrıştığını dile getirdi. Ak Yatırım, sektöre ilişkin olarak; komisyon gelirlerinin kredi kartları ile büyümesi, sorunlu kredi girişi ve artan karşılık giderleri, faaliyet giderlerindeki yüzde 10'luk artış ve etkin vergi oranlarının bu çeyrekte düşecek olması başlıklarına dikkat çekti.

OYAK Yatırım

OYAK Yatırım'ın 23 Ocak 2024 tarihli "4.Çeyrek Bankalar Kar Beklentileri Raporu"nda swap maliyetlerinin 4Ç'de karlar üzerinde baskı yaratacağının altını çizildi. OYAK Yatırım, araştırma kapsamındaki bankalar için 4Ç23'te karların çeyreksel bazda yüzde 14 ve yıllık bazda yüzde 5 azalmasını beklediklerine değinerek, net faiz gelir ve komisyonlardan oluşan çekirdek gelirlerin, hem yüksek kredi getirileri ile genişleyen çekirdek kredi/mevduat makası, hem de yeni kredi kullandırımları ve ödeme sistemi katkısı sayesinde artan komisyon gelirleri etkisinde çeyreksel bazda yüzde 17 artacağını tahmininde bulundu ve "TL kredi/mevduat makası negatif olsa da daha yüksek kredi yeniden fiyatlandırması ve artan kredi hacmi ile iyileşecektir. Swaplar, maliyet açısından TL mevduatlara kıyasla nispeten uygun olduğundan 4Ç’de bankalar tarafından oldukça fazla kullanılmıştır. Nitekim, takibimizdeki bankalar için 3Ç'de 12 milyar TL'ye karşılık 4Ç'de 46 milyar TL'lik devasa bir swap maliyeti öngörüyoruz. Tüm bunların etkisinde, kapsamımızdaki büyük ölçekli bankalar için 4Ç'de 1,6 puanlık çeyrekten çeyreğe marj daralması öngörüyoruz." yorumunu yaptı.

Ticari kalemin zayıf döviz ve türev işlemleri ve swap maliyetlerindeki artış nedeniyle 4Ç'de karlılığı desteklemeyeceğine değinen Kurum, faaliyet giderlerinin, maaş artışlarından kaynaklanan yüksek İK maliyetlerinin etkisiyle enflasyonun üzerinde artmasını beklediğini, bununla birlikte az da olsa iştirak gelirlerinin ve tahsilatların 4Ç'de diğer bankacılık gelirlerini destekleyeceğini belirtti.

OYAK Yatırım, 2024'teki potansiyel riskler için ayrılan ihtiyati karşılıklar nedeniyle net kredi risk maliyetinin 4Ç'de artacağı görüşünü dile getirdiği raporda, "Buna ek olarak, Vakıfbank ve Albaraka gibi bazı bankaların 4Ç'de ilave serbest karşılık tamponları ayırmasını ve bunun karlılığı baskılamasını bekliyoruz. Enflasyon düzeltmeleri, gayrimenkul değerlemeleri ve çoğu bankanın ertelenmiş vergi gelirleri nedeniyle efektif vergi oranı 4Ç'de önemli ölçüde düşecektir. Ç/Ç bazında en yüksek hisse başına kar büyümesini TSKB'den beklerken, onu Vakıfbank ve Garanti takip etmektedir. Albaraka, TSKB ve Yapı Kredi ise yıllık bazda en iyi kar performansı beklediğimiz bankalardır." ifadelerine yer verdi.

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, 23 Ocak 2024 tarihli "4Ç Beklenti Raporu"nda, araştırma kapsamında yer alan bankalarda yıllık bazda yüzde 16, bir önceki döneme göre ise yüzde 20 kar daralması öngördü.

Kurum, TL kredi/mevduat faiz makasının sınırlı toparlanmasına rağmen, swap giderlerinde artış ve TÜFE’ye endeksli bonoların bir önceki dönemdeki katkısının yüksek olmasının ardından 4Ç23’te geriliyor olması nedeniyle net faiz gelirlerinde bir önceki döneme göre kısmen gerileme beklediğini kaydederken, önceki dönemlerdeki farkın büyük bir kısmının 3Ç23 finansal tablolarına yansıdığı hatırlatmasında bulundu.

TL kredilerin yüzde 8.3 ç/ç ve YP kredilerin USD bazında yüzde 2.2 ç/ç arttığı 4Ç23’te, TL mevduatların yüzde 12.7, YP mevduatların ise USD bazında yüzde 2.1 artış gösterdiğini belirterek, takipteki kredi oranının yüzde 1.62, takipteki krediler için ayrılan karşılık oranının ise yüzde 78.6 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Deniz Yatırım raporunda, "Bu dönemde TSKB, VAKBN ve GARAN’ın yıllık kar artışında ön planda olmasını beklerken, yine aynı üçlünün bir önceki döneme göre net kar gelişiminin de diğer bankalara kıyasla daha iyi olmasını bekliyoruz. TÜFE’ye endeksli bono getirilerini normalize ettiğimiz zaman ise hem AKBNK hem de YKBNK’nin 4Ç23 net kar performansının sektöre paralel olabileceği görüşündeyiz. Sigortalar tarafında ise gerek 2Ç23 gerekse de 3Ç23’teki kuvvetli performansın 4Ç23’te karşılık giderleri nedeni ile kısmen yavaşlamasını öngörüyoruz. Yıllık net kar artışı olarak bu dönemde de TURSG ve ANSGR daha ön planda olabilir." denildi.

Bu dönemde araştırma kapsamında yer alan ve yabancı para cinsinden raporlama yapan finans dışı şirketlerin net kar rakamının bir önceki çeyreğe göre yüzde 63 daralacağı tahmininde bulunurken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19 artış göstermesini bekleyen Deniz Yatırım, çeyreksel bazdaki bu daralışın, YP cinsinden raporlama yapan 7 finans şirketinden 3’ünün mevsimsellik etkisine sahip olan havacılık şirketlerinden oluşmasından kaynaklandığının da altını çizdi.

Garanti BBVA Yatırım

Garanti BBVA Yatırım, 24 Ocak 2024 tarihli “Bankacılık Sektörü 4Ç23 Beklentiler Raporu”nda, kapsamındaki bankların yılın son çeyreğinde yüzde 22 kar daralması yaşayacağını öngördü.

Çeyreklik bazda azalan TÜFE’ye endeksli tahvil getirileri ve swap eklenmiş net faiz marjının daralıyor olmasını, karlılığı aşağı çeken en önemli faktörler olarak niteleyen Garanti BBVA Yatırım, "TL kredi büyümesi yüzde 8 ile önceki çeyreğe yakın, ancak özellikle yılın son aylarında hızlanan mevduat faizleri banka net faiz marjlarını baskılıyor. Bankaların swap kullanımı bu dönemde artarken, swap giderleri ise önceki çeyreğe göre yaklaşık iki katına çıkıyor. Komisyon gelirleri artan kredi kartı faizleri ile destekleyici olmaya devam ediyor. Faaliyet giderleri tarafında ise yılın son çeyreğinde dönemsel olarak artış bekliyoruz. Karşılık giderlerinde özel kredi dosyaları nedeniyle bir miktar yükselme olası. Bu çeyrekte bankaların karlılığını destekleyen diğer bir unsur da düşük vergi oranları oldu. Bankaların karşılık politikası ve yeniden değerleme kalemleri düşük vergi oranının ana nedenidir." diyerek sektördeki gelişme ve beklentilerini aktardı.

Araştırma kapsamında yer alan bankalardan sadece Vakıfbank ve TSKB'nin çeyreklik olarak net karını artırdığına değinen Kurum raporunda, "Vakıfbank’ta özellikle kredi makasının 6 puana yakın artması karlılığı destekleyen bir unsur. TSKB ise azalan TÜFE gelirlerini artan kredi marjları ile telafi edebiliyor. Akbank'ın net karı bu çeyrekte özelikle düşük TÜFE kağıt getirileri neticesinde aşağı geliyor. İş Bankası’nda marj tarafında henüz net bir toparlanma yok, zayıflık devam ediyor. Komisyon gelirleri kuvvetli ancak, birkaç özel kredi dosyası nedeniyle karşılık giderlerinde artış bekliyoruz. Yapı Kredi artan mevduat maliyetlerinden dolayı kredi makası negatif tarafta yer almaya devam ediyor. Yapı Kredi bu çeyrekte 500mn TL batık kredi satışından kar elde etti. Ayrıca, net risk maliyeti güçlü tahsilatların katkısı ile negatif olacak. Halkbank’ta toplam Kredi makasında 300baz puana yakın bir iyileşme gözlemledik ancak hala negative rakamlar devam ediyor ve düşük TÜFE kağıt gelirleri karlılığı baskılıyor." yorumuna yer verdi.

ÜNLÜ & Co

Ünlü&Co, 24 Ocak 2024 tarihli "4Ç23 Beklentileri Raporu"nda, tahminlerinin 4Ç23’de bankalar için yıllık yüzde 16 net kar düşüşüne, önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 azalışa işaret ettiğini kaydetti. Finans-dışı şirketler için ise yüzde 16 y/y net kar düşüşü, yüzde 46 ç/ç azalış ve yüzde 41 y/y FAVÖK büyümesi, yüzde 32 ç/ç azalış öngören Ünlü & Co, toplamda, araştırma kapsamındaki hisse senetlerinin 4Ç23’de yüzde 16 y/y net kar daralması, yüzde 38 ç/ç azalış kaydetmesini bekliyor.

Bankacılık sektörü için net faiz marjındaki daralma ve provizyon giderlerindeki artış ile net kârda düşüşe dikkat çeken Kurum, "Artan swap maliyetleri nedeniyle ortalama net faiz marjında 145bp daralma öngörürken, TL kredi mevduat makasında 150bp genişleme bekliyoruz. Öte yandan net risk maliyetinin takipteki kredi oluşumundaki hızlanma ve karşılık oranlarındaki artışla, ç/ç 53bp artışla 140bp olmasını bekliyoruz. Çekirdek ticari gelirlerdeki normalleşme ve swap maliyetlerindeki artışla ile 14,6 milyar TL net ticari zarar (3Ç23: 29,5 milyar TL ticari kar) bekliyoruz. Komisyon gelirlerinde yüzde 29 ç/ç ve yüzde 176 y/y, faaliyet giderlerinde ise yüzde 85 y/y büyüme öngörüyoruz. Sektör genelinde kredi ve mevduat büyümeleri yüzde 9 ve yüzde 12 oldu. Vakıfbank ve TSKB’nin çeyreksel bazda en yüksek kar büyümesini, Halkbank, Akbank ve Yapı Kredi’nin ise en büyük kar düşüşlerini raporlamasını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Ünlü & Co, finans-dışı şirketlerin net karlarının 4Ç23’de, küresel ekonomik yavaşlama ile hükümet tarafından uygulamaya konulan ekonomik sıkılaştırma önlemlerinin etkisini göstereceği tahmininde bulunduğu raporunda, "Ayrıca TL'nin USD ve EUR karşısında 4Ç'de yüzde 10 değer kaybetmesi nedeniyle kur farkı zararları da 4Ç23’de şirketlerin net karlarını bir miktar olumsuz etkileyebilir. Bununla beraber, fonksiyonel para birimi TL olmayan sirketlerin vergi finansallarındaki muhasebe değişikliği nedeniyle ertelenmiş vergi geliri yazması beklenebilir." görüşüne yer verdi.

Kurum, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçme zorunluluğu nedeniyle finansal tablolarının açıklanma süresinin uzatılması dolayısıyla şirketlerin temettü dağıtım programlarının da etkilenebileceğine de değindi.

Ziraat Yatırım

Ziraat Yatırım, 24 Ocak 2024 tarihli "4Ç20223 Kar Tahminleri Raporu"nda, 2023 yılının 4. çeyreğinde takibindeki bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 19, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15 oranında azalacağını tahmin etti.

Takibindeki bankalardan çeyreksel bazda en yüksek kar artışının TSKB’de yaşanabileceği öngören Ziraat Yatırım, Garanti Bankası ve Vakıfbank’ta hafif kar artışı beklediğini vurgulayarak, takibindeki diğer bankalarda ise kar düşüşü beklediğini, en yüksek düşüşün Halkbank’ta olabileceğini, bu çeyrekte en yüksek karı ise Garanti Bankası’nın açıklayabileceğini belirtti.

Ziraat Yatırım, takibindeki banka dışı şirketler tarafında finansallarını Yabancı Para (YP) cinsinden tutan şirketlerin son çeyrek satış, FAVÖK ve net kar tahminleri ile ilgili olarak, raporlama birimi YP olmasına karşın, vergi hesaplamaları (VUK’a göre) kaynaklı olarak net kar tahminlerinde yüksek sapmalar gözlenebileceği uyarısında bulundu.

Finansal raporlama para birimi YP olan banka dışı şirketlerde, toplam karın 2023 yılının 4.çeyreğinde 16.312mn TL seviyesinde gerçekleşeceğini ve yıllık yüzde 35 oranında artacağı tahmininde bulunan Kurum, "Kaydedilmesi öngörülen bu artışta İsdemir’in zarardan kara dönmesi ile TAV Havalimanları’daki yüksek kar artışı beklentimiz etkili olmuştur. Diğer taraftan, Erdemir ve Kordsa’nın yıllık karlarında geri çekilme beklentilerimiz toplam kar oluşumunu olumsuz etkileyecektir. Bir önceki çeyreğe göre bakıldığında ise, Erdemir ve İsdemir’in karlarında yüksek artış beklentisi toplam kar oluşumunu destekleyecektir. Diğer taraftan, THY’nin, bir önceki çeyreğe net dönem karındaki gerileme beklentisi toplam kar oluşumuna olumsuz etki edecektir." yorumunda bulundu.

Gedik Yatırım

Gedik Yatırım, 24 Ocak 2024 tarihli "4.Çeyrek Kar Tahminleri Raporu"nda, 4Ç23’te marjlardaki baskının karlılık görünümlerini sınırladığını vurgulayarak, "Makroihtiyati tedbirlerde sadeleşme ile birlikte kredi fiyatlamalarında normalleşme görsek de artan faiz ortamı ve kur korumalı mevduattan TL mevduata dönüşüm süreci mevduat maliyetlerini yukarı iterek çekirdek marj tarafında önemli bir iyileşme yaratmadı. Bunun yanında bu çeyrek düşen TÜFE tahvil gelirleri ve swap maliyetlerinin geçen çeyreğin oldukça üzerinde olmasının bu çeyrek net faiz marjlarını baskılayan unsurlar olarak karşımıza çıkmasını bekleriz. Ayrıca artan kredi risk maliyetinin bu çeyrek baskılanan marjlara eşlik ederek karlılıkları sınırlandırmasını öngörmekteyiz. Bunun yanında güçlü gelişimini sürdüren net ücret komisyon gelirlerinin operasyonel maliyetleri çoğunlukla dengelemesini beklerken düşük efektif vergi oranlarınınsa net karlılıktaki düşüşleri sınırlamasını beklemekteyiz." açıklamasında bulundu.

Gedik Yatırım, 4.çeyrekte karlılıkta gelişim göstermesini beklediği bankaların TSKB, Garanti ve Vakıfbank olduğuna işaret etti.

TEB Yatırım

TEB Yatırım, 22 Ocak 2024 tarihli "Çeyreksel Bilanço Beklentileri Raporu"nda, raporlama standartlarındaki değişiklik nedeniyle, finans dışı şirketlerin 2023 sonunda yalnızca enflasyona göre düzeltilmiş yıllık finansallarını raporlama zorunluluğu olduğunu hatırlatarak, "Raporlama para birimi olarak döviz kullanan şirketler için ise enflasyon düzeltmesi gerekmediğinden, takibimizdeki şirketlerden 5 tanesi (ENKAI, EREGL, PGSUS, TAVHL ve THYAO) nominal rakamlarını raporlamaya devam edecekler." denildi.

Bankalar için ise enflasyon düzeltmesinin 2025 yılında yapılacağını hatırlatan TEB Yatırım, dolayısıyla banka finansalları nominal olarak raporlanmaya devam edileceğini kaydetti ve "Bu sebeple, 4Ç23'e ilişkin net kar tahminlerimiz şu anda yalnızca 10 şirketi kapsamaktadır. Bankalar arasında GARAN ve VAKBN'nin çeyreklik net karlarında artış kaydetmesini beklerken, özel bankaların swap maliyetiyle düzeltilmiş çekirdek net faiz gelirlerinin 4Ç'de en düşük seviyelere gerileyeceğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

TEB Yatırım, 4. çeyrek dönemi için bankacılık sektörünün net dönem karında bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,3 oranında kayıp bekliyor. Kurum, finans dışı şirketlerde ise çeyreksel bazda yüzde 60,3 kayıp öngörüsünde bulunurken, yıllık bazda yüzde 28 artış yaşanacağını tahmin ediyor.