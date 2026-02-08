Yatırımcıların gündeminde yeni halka arz! Talep toplama tarihleri belli oldu
Ata Turizm’in halka arzı için talep toplama tarihleri 11-12-13 Şubat olarak belirlendi. Pay başına fiyatın 11,2 TL olarak açıklandığı halka arzın toplam büyüklüğünün ise yaklaşık 3,14 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ata Turizm halka arzında gelecek hafta talep toplanacak. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Şirketin çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 562.845.890 TL’den 802.845.890 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 240.000.000 TL nominal değerli 240.000.000 adet B Grubu paylar ile mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu paylar olmak üzere toplam 280.000.000 TL nominal değerli 280.000.000 adet B Grubu paylar halka arz edilecek.
Halka arz için 11-12-13 Şubat'ta talep toplanacak. Pay başına fiyatın 11,2 TL belirlendiği halka arzda büyüklüğün 3,14 milyar TL olması bekleniyor."