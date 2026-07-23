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Yatırımcıların radarına aldığı 13 hisse için hedef fiyat tahmini; Aracı kurumlar devrede…

Borsa İstanbul’da işlem gören 13 şirketin hisseleri için yatırımcılar yakın takiplerini sürdürürken aracı kurumlar da fiyat beklentilerini açıkladı.

MÜCAHİT DERE
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Yatırımcıların radarına aldığı 13 hisse için hedef fiyat tahmini; Aracı kurumlar devrede…
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20-23 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan işlem haftasında dalgalı bir grafik çizdi.

Hafta başında yükselişle 14.070 puan seviyesini gören endeks, küresel piyasalardaki risk iştahı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zaman zaman satış baskısı altında kaldı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit tuttuğu kararın da açıklandığı süreçte, 23 Temmuz gününü 14.077 puandan tamamlayan borsa, 14.000 puan eşiğindeki tutunma çabasını sürdürdü.

Yatırımcıların radarına aldığı 13 hisse için hedef fiyat tahmini; Aracı kurumlar devrede… - Resim : 1

13 DEV İÇİN FİYAT BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre aracı kurumların paylaştığı fiyat tahminleri şöyle:

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 405,00 TL Tut

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 9,00 TL Al

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 256,00 TL Al

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 455,60 TL Al

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 592,00 TL Tut

Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 132,00 TL Tut

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 132,00 TL Tut

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 38,40 TL Tut

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 142,00 TL Al

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ünlü & Co 234,00 TL Al

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Citi 80,00 TL Al

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Citi 480,00 TL Al

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Citi 820,00 TL Al