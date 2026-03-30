Yatırımcının borsadan kaçışı hızlandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısındaki düşüş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. 27 Mart haftasında yatırımcı sayısı 285 bin 556 kişi azalarak 6 milyon 441 bin 388’e geriledi. Böylece son haftadaki kayıp, önceki haftalara kıyasla belirgin şekilde hızlandı.

Veriler, yatırımcı sayısındaki düşüşün son üç haftadır kesintisiz sürdüğünü ortaya koyuyor. Bir önceki hafta yatırımcı sayısı 92 bin 541 kişi azalırken, 13 Mart haftasında ise düşüş 17 bin 63 kişiyle daha sınırlı kalmıştı. Son haftadaki sert gerileme, bireysel yatırımcıların piyasadan çıkışının ivme kazandığına işaret etti.

Uzmanlar, yatırımcı sayısındaki düşüşte küresel piyasalardaki dalgalanma, jeopolitik riskler ve yurt içi faiz ortamının etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle alternatif yatırım araçlarının cazibesinin artması, küçük yatırımcıların borsadan uzaklaşmasına neden olan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.