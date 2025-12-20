Yatırımcının kaçtığı hisseler… Borsa İstanbul’da en çok onlar kaybettirdi

Borsada geride kalan 15–19 Aralık haftasında, BİST100 endeksi %0,27 değer kazanarak 11.341,90 puandan haftayı tamamladı. Endeks genel olarak pozitif bir görünüm sergilese de haftaya yayılan dalgalı seyir yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

Özellikle haftanın bazı günlerinde artan satış baskısı, endeks yükselirken dahi bazı hisselerde sert değer kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Sektörel bazda ayrışmaların öne çıktığı haftada, banka ve sanayi hisseleri arasında performans farkları dikkat çekti. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, faiz ve enflasyon beklentileri ile birlikte yatırımcıların hisse bazlı seçici davranışlarını artırdığı bir hafta geride kaldı.

BORSADA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Bu gelişmeler çerçevesinde birçok yatırımcı bazı hisselerden çıkış yaptı. Çıkış yapılan hisselerin tamamı şöyle:

Şirket Ünvanı (Hisse kodu) Kapanış fiyatı (TL) Haftalık değişim (%) Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) 208,80 -27,75 Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 33,86 -22,94 BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) 86,05 -19,65 Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 14,80 -17,55 Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) 15,05 -16,16 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 165,80 -15,24 Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) 196,90 -15,17 Loras Holding A.Ş. (LRSHO) 5,02 -14,48 Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) 317,00 -13,86 Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) 14,19 -12,68