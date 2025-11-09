Yeni bir şirket borsada işlem görmeye hazırlanıyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Pasifik Holding, toplam 4 milyar TL nominal değerli (B) grubu payını halka arz edecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayladığı izahnameye göre şirket, çıkarılmış sermayesini 18 milyar TL'den 20 milyar TL'ye yükseltecek.

Halka arz kapsamında 2 milyar TL tutarındaki paylar sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak. Kalan 2 milyar TL tutarındaki payları ise mevcut ortaklar satacak.

Mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat, eşit oranda paylarını yatırımcılara sunacak. Her bir ortak yaklaşık 666,6 milyon TL nominal değerli (B) Grubu pay satışı gerçekleştirecek.

Talep toplama 12-14 Kasım tarihleri arasında

Şirket, talep tophlama süresini 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 3 iş günü olarak belirledi. Bir payın nominal değeri 1 TL olacak. Halka arz fiyatını ise 1,50 TL olarak açıkladı.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., satış işlemlerini gerçekleştirecek.

Toplamda 4 milyar TL nominal değerli pay yatırımcılara arz edilecek. Bu paylardın 1,6 milyar TL'li bölümü yurt için bireysel yatırımcılara. 400 milyon TL'li kısmı yurt içinden yüksek talep gösterenlere ve 2 milyar TL'lik kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Pasifik Holding hisseleri halka arzdan sonra Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görecek.