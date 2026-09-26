Yeni haftada 4 şirket temettü dağıtacak

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Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yatırımcılarına yönelik kar payı ödemeleri önümüzdeki hafta da sürecek.

Haftanın ilk temettüsü Lokman Hekim’den

Haftanın ilk temettü ödemesi Lokman Hekim Engürüs Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt (LKMNH) tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin temettü hak kullanım tarihi 28 Eylül 2026 olarak belirlenirken, hisse başına 0,1968 TL temettü dağıtılacak.

Üç şirket 30 Eylül’de temettü dağıtacak

Haftanın diğer üç temettü ödemesi ise 30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Desa Deri Sanayi ve Ticaret (DESA) yatırımcılarına hisse başına 0,0714 TL temettü dağıtacak.

Kim Marketler Zinciri (KIMMR) için hisse başına temettü tutarı 0,1771 TL olacak.

Haftanın hisse başına en yüksek temettü ödemesini ise Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) gerçekleştirecek. Tüpraş yatırımcılarına hisse başına 5,7349 TL temettü dağıtacak.