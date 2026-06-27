Yeni haftada 6 şirket temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'da 29 Haziran-4 Temmuz haftasında 6 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.
Borsa İstanbul'da 29 Haziran-4 Temmuz haftasında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak şirketler açıklandı. Temettü dağıtımları hak kullanım tarihlerine göre gerçekleştirilecek.
30 Haziran Salı
Ersan Alışveriş Merkezleri (KIMMR)
Şirket, iki taksit halinde dağıtacağı temettünün ilk taksiti kapsamında pay başına brüt 0,2083333 TL, net 0,1770833 TL ödeme yapacak. Ödeme tarihi 2 Temmuz 2026 olarak açıklandı.
İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN)
Pay başına brüt 0,0400000 TL, net 0,0340000 TL nakit temettü dağıtacak. Ödeme tarihi 2 Temmuz 2026 olacak.
1 Temmuz Çarşamba
İndeks Bilgisayar (INDES)
Pay başına brüt 0,2173345 TL, net 0,1847343 TL temettü ödeyecek. Ödeme tarihi 3 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
Kocaer Çelik (KCAER)
Pay başına brüt 0,1697127 TL, net 0,1442557 TL nakit temettü dağıtacak. Ödeme tarihi 3 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.
2 Temmuz Perşembe
Dofer Yapı (DOFER)
Şirket, pay başına brüt 0,1899235 TL, net 0,1614349 TL temettü ödeyecek. Ödeme tarihi 6 Temmuz 2026 olacak.
3 Temmuz Cuma
Berkosan Yalıtım (BRKSN)
İki taksit halinde dağıtılacak temettünün ilk taksiti kapsamında pay başına brüt 0,0588236 TL, net 0,0500000 TL ödeme yapılacak. Ödeme tarihi 7 Temmuz 2026 olarak açıklandı.