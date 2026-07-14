Yeni halka arz edilen şirketten pay geri alım kararı

Borsa İstanbul'da kısa süre önce işlem görmeye başlayan Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., pay geri alım programı başlatacağını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre geri alım programı, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve şirkete duyulan güvenin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilecek.

Program kapsamında her biri 1 TL nominal değerli olmak üzere azami 40 milyon adet pay geri alınabilecek.

Pay geri alımları için ayrılan azami fon tutarı 1 milyar TL olarak belirlenirken, söz konusu kaynak şirketin öz kaynaklarından karşılanacak.

1 yıl geçerli olacak

Yönetim kurulunun 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla başlatılan programın süresi bir yıl olarak belirlendi. Ancak azami pay adedine veya fon tutarına daha önce ulaşılması halinde program süresi dolmadan sona erdirilebilecek.

Şirket ayrıca geri alım programının likidite, finansal yapı, faaliyet sonuçları ve operasyonların sürekliliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediğini bildirdi.