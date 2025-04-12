Yılbaşından bu yana enflasyondan çok yükselen 20 hisse!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin etkisiyle de 2025’in aylarında yükseliş performansı gösteremedi. 11 Nisan kapanışa göre, yılbaşından bu yana endekste yüzde 4,57 oranında değer kaybı oldu.

TÜİK’in açıkladığı Mart 2025 enflasyonu yüzde 38,10 olurken, yılbaşında bu yana enflasyon yüzde 10,06 oldu.

11 Nisan 2025 kapanış değerlerine göre, yılbaşından bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen 20 hisse oldu. Son 1 yılda ise değerini 2 kattan fazla artıran hisse sayısı 8 hisse bulunuyor.

Yılbaşından bu yana enflasyonun üstünde kazandıran hisseler

BIST 100 endeksinde işlem gören, yüzde 10,06 oranındaki 3 aylık TÜFE üzerinde kazandıran hisselerde yüzde 10’lık oranlarda olan hisseler şu şekilde:

Türk Hava Yolları (THYAO-%10,32), Şekerbank (SKBNK-%10,55), Doğan Holding (DOHOL-%14,77), Oyak Çimento (OYAKC-%17,92), Doğuş Otomotiv (DOAS-%19,81).

Yüzde 20-49 arasında değer kazanan hisseler:

Türk Telekom (TTKOM-%22,47), Halk Bankası (HALKB-%22,59), Pegasus (PGSUS-%25,23), Koza Altın (KOZAL-%26,84), Katılım Evim (KTLEV-%32,29), Enka İnşaat (ENKAI-%32,92), Batısöke Çimento (BSOKE-%33,58), Efor Çay Sanayi (EFORC-%42,87).

Yüzde 50-99 arasında değer kazanan hisseler:

Margün Enerji (MAGEN-%54,39), Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU-%59,47), Çelebi (CLEBI-%59,88), Aselsan (ASELS-%64,41), Ral Yatırım Holding (RALYH-%70,60), Tekfen Holding (TKFEN-%85,29).

Yüzde 100 ve üzerinde değer kazanan hisseler:

Grainturk Holding (GRTHO-%164,21).

Son 1 yılda değerini 2 kattan fazla artıran hisseler

Reysaş GMYO (RYGYO-%101,15), Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO-%102,23), Aselsan (ASELS-%104,09), Batısöke Çimento (BSOKE-%143,16), Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU-%191,89), Tekfen Holding (TKFEN-%211,04), Ral Yatırım Holding (RALYH-%224,97) ve Grainturk Holding (GRTHO-%395,24).