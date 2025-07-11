Yılın ilk yarısında borsanın en kıymetlisi: ASELSAN

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirketler arasında zirve yarışı sürerken, ASELSAN yılın ilk yarısında piyasa değerini yüzde 108 artırarak ilk sırada yer aldı.

Başta ABD'de tarife gündeminin yol açtığı risk dalgalanmaları ve İran-İsrail arasında gerçekleşen çatışmaların ardından küresel pay piyasaları hareketli bir ilk yarıyı geride bıraktı.

Bu dönemde artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinde artışlar görüldü. Bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Yurt içi tarafında yılın ilk yarısında endeks temelli oynaklıklardan çok hisse bazlı hareketler öne çıkarken, Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa değeri en yüksek şirket ASELSAN oldu. Haziran ayı sonu itibariyle ASELSAN'ın piyasa değeri 687 milyar 648 milyon lira olurken, yılbaşından bu yana şirketin değer kazancı yüzde 108 oldu.

ASELSAN'ı 567 milyar lira ile Garanti BBVA, 398 milyar 700 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, 391 milyar 230 milyon lirayla Türk Hava Yolları izledi.

Yıllık bazda piyasa değerlerindeki artışlarda ASELSAN'ı yüzde 37 artışla Enka izlerken, Garanti BBVA yüzde 9, Akbank yüzde 5 ve Türk Hava Yolları yüzde 1 değer kazandı.

Koç Holding ise yılın ilk 6 ayında yüzde 14, BİM yüzde 7, Ford Otosan yüzde 5, İş Bankası (C) yüzde 2 ve Tüpraş yüzde 1 değer kaybetti.

Garanti BBVA ilk sırayı devretti

Sıralamada ASELSAN piyasa değerini 357 milyar lira artırarak sıralamada 5 sıra yükselerek 1. sıraya yerleşti. Garanti BBVA'nın piyasa değerinde ise 44,5 milyar değer artışı yaşanırken ASELSAN'a birincilik sıralamasını devretmesinin ardından ikinci sırada yer aldı.

Enka 107,1 milyar lira değer artışı yaşarken, 6 sıra birden yükselerek yıl başındaki 9 sıradaki yerini 3'e taşımayı başardı. Türk Hava Yolları 3,5 milyar lira değer artışı yaşarken listede bir sıra gerileyerek 4. sıraya yerleşti.

Koç Holding ise 62,4 milyar lira piyasa değeri kaybedip 3 sıra gerileyerek 5'inci sıraya düştü. Akbank 17,4 milyar lira kazanarak 5'inci sıradan 6'ncı sıraya geriledi. İş Bankası (C) 5,8 milyar lira düşüşle 3 sıra kaybederek 4'üncülükten 7'nciliğe indi.

Ford Otosan, 15,6 milyar lira kaybederek 1 sıra düşüşle 8'inciliğe yerleşirken, BİM 24,1 milyar lira değer kaybıyla 9'uncu oldu. Tüpraş ise 3,7 milyar lira azalışına rağmen 10'uncu sıradaki konumunu korudu.

Listede 3 bankacılık şirketi var

Yılın ilk 6 ayında piyasa değeri en yüksek 10 şirketin toplam değeri 4 trilyon 22 milyar 501 milyon lira oldu. Söz konusu şirketler, yıl başından bu yana yüzde 12 değer kazanarak toplamda 418 milyar liralık artış kaydetti.

Şirketlerin sektörel dağılımına bakıldığında ise 10 şirketten 3'ü bankacılık sektöründen sıralamaya girdi. Listede savunma sanayi, havayolu taşımacılığı, inşaat, perakende satış, enerji, otomotiv ve holding alanında faaliyet gösteren 1'er şirket yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre bakıldığında ise listede yer alan Yapı ve Kredi Bankası yerini Enka'ya devretti.

Haziran ayı sonu itibarıyla, piyasa değeri en yüksek şirketler ile bu şirketlerin bir yıl ve altı ay öncesine göre piyasa değerlerindeki yüzde değişim oranları: