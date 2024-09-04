Yüzde 100’ün üzerinde getiri potansiyeli var! Aracı kurumların yüksek kazanç beklediği hisseler

Aracı kurumların açıkladıkları hedef fiyatlara göre en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu.

Foreks Haber tarafından raporları takip edilen 28 aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdikleri hisseler dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, gelecek 12 aylık süreçte yatırımcılarına en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse TAB Gıda (TABGD) oldu.

Birden fazla aracı kurum, banka tarafından hedef fiyat verilmiş 75 hisse senedi üzerinden yapılan ve son 3 ayda verilen hedef fiyatların ortalamasını baz alan hesaplamalarımıza göre, TAB Gıda gelecek 12 ayda yatırımcılarına yüzde 103,53 getiri potansiyeli sunuyor.

Farklı sektörlerde getiri potansiyelleri

TAB Gıda'nın ardından en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler, yüzde 96,86 ile Kimpur Kimteks Poliüretan (KMPUR), yüzde 89,40 ile Yataş (YATAS), yüzde 85,43 ile Anadolu Sigorta (ANSGR), yüzde 71,47 ile Kardemir (KRDMD), yüzde 69,16 ile Tofaş(TOASO), yüzde 68,43 Indeks Bilgisayar (INDES), yüzde 68,17 ile Alarko Holding (ALARK), yüzde 65,76 ile Şok Marketler (SOKM) ve yüzde 61,39 ile Vestel Beyaz Eşya (VESBE) oldu.

BIST30 Endeksi içinde yer alan hisselere bakıldığında, Koç Holding (KCHOL) yüzde 56,51, Şişe Cam (SISE) yüzde 47,77, Türk Hava Yolları (THYAO) yüzde 47,43, Ford Otosan (FROTO) yüzde 44,85 getiri potansiyelleri ile öne çıktı.

Bankalarda en yüksek getiri potansiyeli

Bankalar arasında en yüksek getiri potansiyelini, yüzde 43,53 ile iş Bankası (ISCTR) sunarken, Garanti BBVA Bankası (GARAN) yüzde 37,70, TSKB (TSKB) yüzde 35,40, Akbank (AKBNK) 33,32 ve Vakıfbank (VAKBN) yüzde 31,34 getiri potansiyeli ortaya koydu.