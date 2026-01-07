Z Gayrimenkul kişi başı kaç lot verir? Z Gayrimenkul hisse fiyatı ne kadar? soruları merak ediliyor. Haram helal hassasiyeti olan Borsa İstanbul yatırımcısı ise Z Gayrimenkul’un ilgili şartları karşılayıp karşılamadığını araştırıyor. Konuya ilişkin detayları haberimizde derledik.

Z GAYRİMENKUL KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Z Gayrimenkul kişi başı lot dağıtma olasılığı şu şekilde:

150 Bin katılım: ~ 283 Lot (2764 TL)

250 Bin katılım: ~ 170 Lot (1660 TL)

350 Bin katılım: ~ 121 Lot (1182 TL)

500 Bin katılım: ~ 85 Lot (830 TL)

700 Bin katılım: ~ 60 Lot (586 TL)

1.1 Milyon katılım: ~ 38 Lot (371 TL)

1.6 Milyon katılım: ~ 27 Lot (263 TL)

2.2 Milyon katılım: ~ 19 Lot (185 TL)

* Bireysel Yatırımcı Grubu.

Z GAYRİMENKUL HİSSE FİYATI NE KADAR?

Z Gayrimenkul halka arzında yatırımcılar çeşitli aracı kurum ve bankalar aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Aracı kurum ve banka listesinde Akbank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi yerel bankalar ile birçok yatırım kuruluşu yer alıyor, ayrıca katılım bankaları ve yatırım firmaları üzerinden de başvuru mümkün. Halka arzda 1 lot hisse fiyatı 9,77 TL olarak sabitlenmiş durumda ve toplamda 84,500,000 lot arz ediliyor.