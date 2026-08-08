Zayıf istihdam verisi Wall Street'i destekledi: S&P 500'den rekor kapanış

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ABD ekonomisi temmuz ayında 23 bin istihdam kaybederken, ekonomistlerin beklentisi 83 bin kişilik artış yönündeydi. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin aşağı yönlü revizyonlar toplam 103 bin istihdamı sildi. İşsizlik oranı ise işgücüne katılımın gerilemesiyle yüzde 4,1'e indi.

CME verilerine göre Fed'in bir sonraki toplantısında faizi sabit tutma olasılığı yüzde 58'e yükselirken, faiz artırımı ihtimali yüzde 42 olarak fiyatlandı.

Tahvil faizleri de geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,203'e, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,657'ye düştü.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti. SpaceX yüzde 15,8, Qualcomm yüzde 4,6 ve Nvidia yüzde 2,2 değer kazandı. Buna karşılık SK Hynix yaklaşık yüzde 4, Micron yüzde 0,4 geriledi.

Nasdaq Golden Dragon China Endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

S&P 500'den nisandan bu yana en güçlü hafta

Haftalık bazda S&P 500 yüzde 3,58 artarak nisan ayından bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetti ve 2026'daki 26'ncı rekor kapanışına ulaştı. Endeks yıl başından bu yana yüzde 13,32 yükseldi.

Nasdaq haftayı yüzde 5,19 artışla tamamlayarak yine nisandan bu yana en güçlü haftalık performansını gösterdi; yıl başından bu yana kazancı yüzde 14,84'e ulaştı. Dow Jones ise haftalık yüzde 2,96, yıl başından bu yana yüzde 12,43 yükseldi.

Nvidia'nın piyasa değerine bir haftada 562 milyar dolar eklendi

Nvidia hisseleri hafta genelinde yüzde 12 değer kazanırken şirketin piyasa değerine 562 milyar dolar eklendi. Bu, şirketin bir haftada kaydettiği en büyük piyasa değeri artışı oldu.

S&P 500 şirketlerinde ikinci çeyrek kâr büyüme oranı tahminler ve açıklanan sonuçların birleşimine göre yüzde 50,4 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme kaydedilecek.