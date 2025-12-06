Zeray GYO halka arz ne zaman? Zeray GYO hangi bankalarda var? soruları araştırılıyor. Borsa İstanbul’daki milyonlarca yatırımcı Zeray GYO’nun halka arzına katılarak portföyünü genişletmek için süreci yakından takip ediyor.

ZERAY GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO) için beklenen halka arz tarihi açıklandı. Zeray GYO’nun 1 TL nominal değerli payları, 13,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Talep toplama süreci 10–11–12 Aralık 2025 tarihlerinde, her gün 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Halka arzda toplam 156,8 milyon lot arz edilecek; bunun 116 milyon adedi sermaye artırımı, 40,8 milyon adedi ise şirket ortağı tarafından ortak satış yoluyla olacak.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 626 milyon TL’ye yükselecek.

Zeray GYO’nun borsaya açılmasıyla birlikte, yatırımcılar “ZERGY” koduyla bu paylara erişebilecek.

ZERAY GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) sektöründe dikkat çeken bir halka arz süreci tamamlanmak üzere. Zeray GYO'nun halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar için dağıtım kanalları netleşti. Şirketin paylarının yatırımcılara ulaştırılacağı ana dağıtım, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşiyor.

Ancak, yatırımcılar paylarını sadece lider aracı kurum üzerinden değil, geniş bir banka ve aracı kurum ağı üzerinden talep edebiliyor. Borsada Satış (BİST) yöntemiyle gerçekleştirilen bu halka arzda, katılımcılar genellikle hisse senedi alım satımına aracılık eden tüm banka ve aracı kurumların online platformları ile mobil uygulamalarını kullanabiliyor.

Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi önde gelen tüm bankaların yanı sıra, diğer aracı kurum hesapları üzerinden de Zeray GYO paylarına kolaylıkla talepte bulunulabileceği belirtildi.