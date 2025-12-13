Zeray GYO işlem tarihi belli mi? Zeray GYO kaç lot verdi? soruları halka arz sürecine katılan yatırımcıların gündeminde. Borsa yatırımcısı talep toplayan Zeray GYO’nun ne zaman işlem göreceğini araştırıyor.

ZERAY GYO İŞLEM TARİHİ BELLİ Mİ?

Zeray GYO işlem görmeye başlama tarihi 15 Aralık olarak bekleniyor. Böylece yatırımcılar 15 Aralık 2025 Pazartesi tarihine odaklandı. Detaylar netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

ZERAY GYO KAÇ LOT VERDİ?

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında resmi sonuçlar henüz belli olmadı ancak; halka arzında bireysel yatırımcılara 78.400.000 lot hisse ayrıldı. (Lot fiyatı 13,00 TL) Halka arza 400 bin kişinin katılması halinde 196 lot, 500 bin kişinin katılması halinde 156, 600 bin kişinin katılması halinde ise 130 lot dağıtım yapılması beklenebilir. Ancak daha önce yapılan GYO halka arzlarında katılımın görece az olması sebebiyle katılımcı sayısı ve dağıtılan hisse miktarlarında değişimler görülebilir. Not: Son yapılan Dof Robotik halka arzına 340 bin kişi, Ecogreen halka arzına 478 bin kişi, Vakıf Faktoring halka arzına 684.223 kişi, Pasifik Holding halka arzına 649.369 kişi başvurdu.

Firma toplamda 156 milyon 800 bin TL lot dağıtacak. Olası lot dağıtım tablosu şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL).

- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL).

- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL).

- 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL).

- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL).