Zeray GYO ne zaman işlem görecek? Zeray GYO kişi başı kaç lot düşer?
Zeray GYO ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul’da beklenen halka arz süreci başladı. Yatırımcılar uzun bir sürenin ardından SPK’nın onayıyla yeni bir halka arza odaklandı. Zeray GYO kişi başı kaç lot düşer?
Zeray GYO ne zaman işlem görecek? Zeray GYO kişi başı kaç lot düşer? soruları milyonlarca yatırımcı adayının gündeminde. Halka arz sürecine ilişkin detaylar araştırılıyor.
ZERAY GYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Zeray GYO’nun ne zaman işlem göreceği bilinmiyor. Fakat halka arz süreçlerinin hemen ardından birçok şirketin hissesi işlem görmeye başlamıştı. Zeray GYO’nun ise 10-11-12 Aralık günlerinde talep toplayacağı ardından ise işlem görmeye başlayacağı belirtildi.
ZERAY GYO KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?
Dağıtılması beklenen olası pay miktarı hesaplamalara göre şöyle:
-150 Bin katılım - 523 Lot (6799 TL).
- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL).
-350 Bin katılım~ 225 Lot (2925 TL).
- 500 Bin katılım 157 Lot (2041 TL).
-700 Bin katılım 112 Lot (1456 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL).
-1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL).
-2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL).