ZGYO katılım endeksine uygun mu? Z Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? soruları borsa yatırımcısının gündeminde. Borsa İstanbul’daki halka arzı kaçırmak istemeyen yatırımcılar halka arza katılarak mümkün olduğunca düşük fiyattan yerini almak istiyor. ZGYO’nun halka arzına ilişkin detaylar haberimizde…

ZGYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) 7-8-9 Ocak tarihleri arasında talep toplama sürecine girerek halka arz oluyor. Halka arz onaylı izahnamesinde yer alan bilgilere göre ZGYO, yatırımcıdan gelen ilgiyle ortaklık yapısını genişletmeyi hedefliyor. Ancak halka arz kapsamında ZGYO hisseleri Borsa İstanbul’un Katılım Endeksi’ne uygun değil. Bu, katılım finans prensiplerine göre oluşturulan BIST Katılım Endeksi’ne dahil edilmediği anlamına geliyor ve bu nedenle katılım endeksi yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilmiyor. Katılım endeksine uygun hisseler, İslami finans kurallarına göre belirlenen kriterler doğrultusunda şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle seçiliyor; ZGYO’nun faaliyetleri bu ölçütleri karşılamadığı için listede yer almıyor. Halka arzda, katılım endeksine uyum arayan yatırımcıların alternatif hisse senetlerini değerlendirmesi gerektiği belirtildi.

Z GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) halka arzı için talep toplama süreci başlıyor. Yatırımcılar, 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde üç iş günü boyunca başvurularını iletebilecekler. Pay başına satış fiyatı 9,77 TL olarak belirlenen halka arzda, toplam 84,5 milyon adet lotun satışı planlanıyor. Yaklaşık 830 milyon TL büyüklüğündeki bu arzın ardından şirketin borsa kodu #ZGYO olacak.

Halka arz, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Başvurular; Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi Türkiye’nin önde gelen bankalarının yanı sıra tüm yetkili aracı kurumlar üzerinden yapılabilecek. Önemli bir not olarak, Z GYO’nun katılım endeksine uygun olmadığı bildirildi. Ayrıca, bu halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak; talepler nakit veya kıymet blokajı yöntemiyle alınacak.

Z GYO Halka Arz Özeti