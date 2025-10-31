Ziraat Katılım halka arz ne zaman (2025)? Ziraat Katılım kişi başı kaç lot verir? Borsa İstanbul’daki yatırım fırsatlarını kaçırmak istemeyen yatırımcılar halka arz gelişmelerini yakından takip ediyor. Yatırımcıların radarına aldığı son hisse ise Ziraat Katılım’ın halka arz olacağı haberi oldu. İşte detaylar…

ZİRAAT KATILIM HALKA ARZ NE ZAMAN (2025)?

Ziraat Katılım halka arzının 2026 yılının ilk yarısında yapılması planlanıyor. Borsaya girmesi beklenen dev bankanın halka arz sürecine ilişkin açıklama yapan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın halka arz sürecini resmen başlattıklarını belirterek, "Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk yarısında bu izin süreçlerini tamamlayarak borsada gong çalmak." dedi.

ZİRAAT KATILIM KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Ziraat Katılım halka arz detayları henüz belli olmadığı için lot hesaplaması da yapılamıyor. İlerleyen süreçte veriler netleştikçe kişi başı lot hesabını haberimizde güncelleyeceğiz.