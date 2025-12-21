Zirvesine en uzak 10 hisse: Yatırımcısı kara kara düşünürken fırsat gören de var.

Borsada 15–19 Aralık haftası geride kalırken, BIST100 endeksi haftayı %0,27 artışla tamamladı. Endeks, 11.341,90 puan seviyesindeki kapanışıyla, 2025 yılı başından bu yana %15,37’lik bir yükselişe imza atmış oldu. Haftalık bazda pozitif görünüm korunmasına rağmen, hisse bazlı hareketlerde dikkat çekici ayrışmalar yaşandı. Özellikle son bir yıllık süreçte bazı hisselerin, gördükleri zirve seviyelerden önemli oranlarda gerilediği gözlemlendi. Endeks yükselirken dahi bu hisselerde yaşanan sert düşüşler, yatırımcıların temkinli yaklaşımını artırdı.

ZİRVESİNE EN UZAK 10 HİSSE

Piyasalardaki dalgalı seyir, kar realizasyonları ve sektörel farklılaşmaların bu geri çekilmelerde etkili olduğu değerlendiriliyor. Bu haberimizde, son bir yıl içerisinde zirve noktalarından en fazla düşüş yaşayan hisselerin detaylı listesini yatırımcılar için derledik.

Rota Borsa tarafından hazırlanan habere göre listenin tamamı şöyle: