Borsada 4 şirket için tedbir kararı

Borsada Sasa Polyester, Hektaş, Söke Un ve Konfurt Gıda hisseleri için bir ay süreyle tedbir uygulanacak. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, söz konusu şirket hisselerinde bir ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.

Sasa ve Hektaş hisseleri yeni haftaya yüzde 6 civarında düşüşle başladı. Saat 11:25 itibariyle, Sasa Polyester 112,30 liradan, Hektaş 35,98 liradan işlem görüyor. Söke Un 16,02 TL ile tavan fiyattan işlem görürken, Konfurt Gıda yüzde 3 düşüşle 16,85 seviyesinde.