Borsada 8 Şubat'taki işlemler iptal

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Büyük acının yaşandığı süreçte işlemlerin devam etmesi tepkilere neden olmuştu. Borsa cuma kapanışından bu yana yüzde 16,24 değer kaybetti. Analistler hem yatırımcı hem de şirketler nezdinde büyük mağduriyetler yaşandığını vurguluyor.

Bugün yapılan işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul'dan 17:21 itibarıyla yapılan açıklamada, bugün (8 Şubat) yapılan tüm işlemlerin iptal edildiği, hisse ve VİOP piyasalarının 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacağı duyuruldu.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.

Borsa iki kez devre kesti

Borsa İstanbul'da yaşanan sert değer kayıpları sebebiyle, bugün iki kez devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe sınırlı düşüşle başlarken, endeks açılışta yüzde 0,52 oranında düşüş ile 4 bin 4482 puan oldu. Sonrasında kayıplar derinleşti ve 10:12 itibarıyla borsa devre kesti. 10:42'de işlemler yeniden başladı ancak düşüşün hızını kesmemesiyle borsa açıldığı gibi yeniden devre kesti. Borsadan 11:01'de yapılan açıklama ile Borsa İstanbul işleme kapatıldı.

BIST 100 endeksi bugün son işlemlerde, yüzde 7,09 değer kaybı ile 4 bin 186 puanda bulunuyordu. Bankacılık endeksi de, yüzde 6,03 düşüşle 3 bin 464 puan seviyesinde hareket ediyordu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 500 ve 4 bin 400 seviyeleri destek, 4 bin 750 puan direnç konumunda bulunuyor.

TEFAS'tan geçen işlemler iptal

Borsada işlemlerin durdurulmasının ardından içinde hisse senedi olan fonların Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden yaptığı işlemler de iptal edildi.

Borsa yatırımcısının yüzde 10,3’ü deprem bölgesinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463. Toplamda 3 milyon 969 bin 945 yerli yatırımcı göz önüne alındığında neredeyse hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10,32’si bölgede bulunuyor.

Bölgede depremden etkilenen 10 ildeki 381 bin 463 yatırımcının portföy büyüklüğü ise 56 milyar 186 milyon lira.

22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüş

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4 bin 505 puandan tamamladı. Borsa böylelikle, 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul’da dün de düşük işlem hacmi gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise, 56,4 milyar lira düzeyinde belirlendi.