Borsada baskı devam ediyor: Bu seviyelere dikkat
Borsa İstanbul'da baskı devam ederken, endeks bugünkü işlemlerde negatif ve pozitif tarafta kararsız bir seyir izliyor. Uzmanlar, aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7600 puanın; yukarı yönlü harekette ise 7900 seviyesinin izlendiğini belirtti.
Borsa İstanbul'da 8000 puanın altında baskı devam ederken, güne yatay negatif başladı. Uzmanlar, aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7600 puanın; yukarı yönlü harekette ise 7900 seviyesinin izlendiğini belirtti.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 değer kaybıyla 7727 puandan başlarken; 7685 - 7743 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.14 itibarıyla yüzde 0,05 primle 7732 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 azalırken, holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Endeksler, şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 0,06 ve yüzde 0,59 yükselişle hareket etti.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7550 puan destek, 7800 ve 7900 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7728 puandan tamamlamıştı.