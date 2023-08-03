Borsada dalgalı seyir: Bu sektörlere ilgi devam edecek

Şenay ZEREN

Güne yükselişle başlayan ve açılış sonrası tarihi zirvesini yukarı çeken Borsa İstanbul'da, akşam saatine doğru satıcılı bir seyir izlendi.

Uzmanlar, olası kâr satışlarında panik yapılmaması için yatırımcıları uyarırken; enflasyondan korunma aracı olarak Borsaya yöneliminin sürmesini bekliyor. Ayrıca, orta-uzun vadede Borsada yükselişin devam edeceği öngörülüyor.

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, enflasyon ortamında özellikle gıda perakende sektörü ve maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtabilen sektörler ve şirketlerin hisselerine ilginin devam edeceğinin altını çizdi. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş ise, 7300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 8000 seviyesinin hedeflenebileceğini belirtti.

BIST 100 endeksi, açılışın ardından tarihi zirvesini 7365 puana çekerken, akşam saatlerine doğru negatif tarafa geçti. Endeks, günü yüzde 0,51 oranında düşüşle 7221 puanda tamamladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 2,21 ve yüzde 1,36 oranında kayıpla hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7350 ve 7500 seviyeleri direnç, 7200 ve 7100 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 artarak 7258 puanla rekor seviyeden kapanmıştı.

Doların yeni zirvesi 27,44 TL

Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında 27,44 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti. Kur, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 26,9553 TL'de işlem gördü.

Euro da gün içerisinde en yüksek 29,9950 TL'yi görürken; aynı dakikalarda yüzde 0,31 artışla 29,5786 TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'nin CDS'i 400 baz puanın üzerinde

Geçtiğimiz hafta 400 baz puanın altına gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), dün yeniden bu seviyenin üzerine çıkarken, bugün de 400 baz puanın üzerinde kalmaya devam ediyor.

Uzmanlar bu yükselişin küresel etkiden kaynaklı olduğunu belirtirken, Türkiye'nin CDS'i saat 10.10 itibarıyla yüzde 409 baz puanda hareket etti. CDS, dün son işlemlerde ise 410 baz puanda bulunuyordu.

Enflasyon ortamında bu sektörlere ilgi devam edecek

Cemal Demirtaş - Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı

Temmuz ayında asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki sert artışlarla, aylık bazda TÜFE’de yüzde 9,49’luk artış yaşandı. Bu artışla birlikte, 12 aylık enflasyon artışı temmuz sonu itibarıyla yüzde 47,83’e ulaşmış oldu. TCMB enflasyon raporunda, TCMB de 2023 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 58 olarak paylaşmıştır. Bizim güncel 2023 enflasyon tahminimiz de yüzde 62’dir.

Enflasyon ortamında özellikle gıda perakende sektörü ve maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtabilen sektörler ve şirketlerin hisselerine ilgi devam edecektir. Yüksek enflasyon, ekonomiye ilişkin öngörülebilirliği zorlaştırsa da genel olarak seçimlerden sonra uygulanan rasyonel politikaların devamının sağlanması, borsa açısından belirleyici olacaktır.

Önümüzdeki dönemde, doğru makro politikalarla güven ortamının oluşmaya başlaması ve risk algısının düşmesi, enflasyona karşı korunma amaçlı olarak borsaya olan ilgiyi artırmaya devam edecektir.

Yükseliş hareketi devam etse de borsada yatırımcıların hisse seçiminde dikkatli ve seçici olması bu dönemde özellikle büyük önem arz etmektedir.

Borsada 7300 seviyesi kritik

Ceyhun Yavaş - Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı

Enflasyon verisi aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 seviyesine yükseldi. Enflasyondaki bu sıçrayışta baz etkisinin sona ermiş olması, enflasyondaki momentum, hizmet sektöründeki katılık, şirket beklentilerindeki bozulma ve bunun etiketlere yansıması, asgari ücret başta olmak üzere ücret zamları ve vergi artışlarının etkili olduğunu düşünüyoruz.

Enflasyonun Borsa İstanbul’a yansımalarına baktığımızda ise, özellikle gıda alanındaki yükselişin başta gıda perakendeciliği hisseleri ve gıda üretimi gerçekleştiren şirketlere olumlu yansıdı. Genel itibariyle enflasyon verisi, Borsa İstanbul için bir katalist görevinde olduğunu unutmamızda fayda var. Enflasyondaki bu sürecin devam etmesi halinde Borsa İstanbul’daki eğilimin devam edeceği ve 7300 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 8000 seviyesini hedefleyebileceğimizi düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 7000 seviyesi gündemimize gelebilir.