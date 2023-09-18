Borsada düşüş eğilimi sürüyor

Borsa İstanbul, geçen hafta başlayan düşüş eğilimine yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Piyasalar oldukça kritik bir haftaya başlarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları takip edilecek. Fed'in faize dokunmaması beklenirken; TCMB'den 500 baz puan faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Sürpriz bir karar gelmesi halinde piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

Borsa İstanbul, cuma günü 8000 puanın altında kapanış gerçekleştirirken; yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,12 değer kaybederek 7952 puandan başladı. 7852 - 7952 bant aralığında işlem gören endeks, saat 11.13 itibarıyla yüzde 1,19 düşüşle 7867 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise, pozitif ayrışıyor. Şu dakikalarda yüzde 0,30 yükselişle 7591 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8100 seviyesi direnç, 7900 ve 7800 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar 27 TL sınırında

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 26,98 TL seviyesinden tamamlarken; ılımlı pozitif seyrini sürdürüyor. Kur, en yüksek 27,02 TL seviyesini görürken, saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 27,01 TL'de işlem gördü.