Borsada düşüş hızlandı! Devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul, dün seans içerisinde yüzde 9’a ulaşan değer kayıpları yaşarken, haftanın üçüncü işlem gününe de düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,52 oranında düşüş ile 4 bin 4482 puan oldu. Sonrasında düşüşler hızlanarak yüzde 5'i aşmasıyla Borsa İstanbul devre kesti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 500 ve 4 bin 400 seviyeleri destek, 4 bin 750 puan direnç konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı devam ederken, yeni günde Türk Telekom başta olmak üzere bazı şirketlerin pay geri alımlarına başlayacaklarını duyurması dikkati çekti.

22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüş

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4 bin 505 puandan tamamladı. Borsa böylelikle, 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul’da dün de düşük işlem hacminin gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 56 ise, 4 milyar lira düzeyinde belirlendi.