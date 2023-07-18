Borsada düşüş hızlandı; Euro ve dolar zirvede

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasa haftanın ikinci işlem gününde hareketli bir seans izledi. Döviz kurları rekor seviyelerini yenilerken, Euro tarihinde ilk kez 30 TL'nin; dolar 27 TL'nin üzerine çıktı. Dolar/TL ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle, gram altın da zirvesini yukarı çekti.

Kritik seviye olan 6500 puanın üzerinde tutunmaya çalışan Borsa İstanbul, akşam saatine doğru gelen sert satışlarla bu seviyenin altına sarktı. Banka hisselerindeki kayıplar ise dikkat çekti.

Gözler, perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararında olacak. Piyasa beklentisi, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceği yönünde bulunuyor.

Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 5'i aştı

Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içi zirve seviyesini 6662 puana yükseltirken; akşam saatlerine doğru sert düşüşe yöneldi. Endeks gelen satışlarla, psikolojik seviye olan 6500 puanın altına sarktı ve 6389 puana kadar geri çekildi. BIST 100 endeksi, saat 17.43 itibarıyla yüzde 3,01 oranında düşüşle 6400 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksindeki düşüş ise dikkat çekerken, gün içi kayıplar yüzde 5'i aştı. Endeks, şu sıralarda yüzde 5,43 düşüşle 5666 puanda bulunuyor.

Aralarında Akbank, Enerjisa, Zolu Enerji, Kontrolmatik'in olduğu çok sayıda hissede devre kesiciler uygulamaya girdi.

Dolar rekorunu yeniledi

Dolar/TL, yeni güne zirvesini yenileyerek başlarken; sonrasında yükselişini devam ettirerek 27 TL'nin üzerine çıktı. Kur, rekorunu 27,23 TL'ye taşıdı ve Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 2,28 oranında yükselişle 26,9310 TL'de hareket etti.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,33 TL seviyesinde işlem görmüştü.

Euro, 30 TL'yi aştı

Euro, tarihinde ilk kez psikolojik seviye olan 30 TL'yi aştı ve zirvesini 30,66 TL'ye çekti. Euro, kapanış saatinde yüzde 2,36 artışla 30,2641 TL seviyesinde bulundu.

Euro/TL'deki yükselişi, Euro/dolar paritesi destekliyor. Parite bugün 1,1275 seviyesine kadar tırmanarak geçtiğimiz 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altın 1700 TL'nin üzerine çıktı

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1718 TL'ye çıkardı. Gram altın, saat 17.30 itibarıyla yüzde 3,75 oranında yükselişle 1716 TL'de alıcı buldu.

Altının ons fiyatı ise, 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 1979 doların üzerini görürken; şu sıralarda 1,22 artışla 1978 dolardan işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası'nda

İntegral Yatırım

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı. DolarTL'de ılımlı pozitif seyir devam ediyor. Bu hafta özelinde Perşembe günü açıklanacak olan TCMB faiz kararı takip ediliyor olacak.

Dolar/TL paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz.