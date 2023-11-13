Borsada düşüş yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul’da işlem hacimleri düşük seyrederken, risk iştahı da azaldı. Piyasalar, Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik risklere ilişkin gelişmeleri ve iç tarafta yargı ile ilgili haber akışlarını yakından takip ediyor. Endekste, yukarı yönlü hareketin devamında 7950 seviyesi; aşağı yönlü harekette ise 7650 seviyesi izleniyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 değer kazanarak 7 bin 784 puandan başlarken; 7569 - 7785 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 2,61 düşüşle 7568 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 3,25 ve yüzde 2,56 kayıpta bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7850 ve 7950 seviyeleri direnç olarak, 7750 ve 7650 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 7771 puandan tamamlamıştı.