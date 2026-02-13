Borsada erkek çoğunluğu sürüyor: Yönetim kurullarında kadın oranı yüzde 25 eşiğini aşamadı

İş hayatının her kademesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlayan Yüzde 30 Kulübü’nün düzenlediği 12. Kadın Direktörler Konferansı, Kulübün üyelerinden The Marmara Group ev sahipliğinde, Enerjisa Enerji sponsorluğunda 12 Şubat’ta gerçekleştirildi. Konferansın bu yılki teması “Çoklu Kriz Ortamında Dayanıklılık ve Yönetim Kurullarının Değişen Rolü” oldu. Konferans ayrıca, “Çoklu Kriz Ortamında Yönetim Kurullarının Artan Stratejik Rolü” ve “Kota Eşiğinde: Değişime Hazır Mıyız?” başlıklı paneller ile “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Ödül Töreni”ne ev sahipliği yaptı.

İlerleme var ama düşük

Konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2013 yılından bu yana yayınladığı, Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’nun 12’ncisi kamuoyu ile paylaşıldı. Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin yönetim kurullarındaki toplumsal cinsiyet dengesini inceleyerek kurumsal yönetim anlamında yıllık bazda değerlendirmede bulunan rapora göre; 2025 yılında BIST şirketlerinin Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranının yüzde 18,7’den yüzde 19,4’e yükselmesiyle düşük de olsa bir ilerleme kaydedildi.

177 şirketi “tamamen” erkekler yönetiyor

Konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay tarafından sunumu yapılan Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’nun 2025 verilerine göre, BIST şirketlerinin 394’ünde yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 25 eşiğinin altında kaldı.

SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25’i yakalayan şirket sayısı 183’ten 191’e yükselmiş olsa da bu sayı tüm şirketlerin sadece yüzde 32,6’sını oluşturdu.

Rapor, tüm BIST şirketleri içinde 177 şirketin, BIST 100 içinde ise 31 şirketin hâlâ tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetildiğini gösterdi. Tüm BIST şirketleri içerisinde “Yönetim Kurulu Başkanı” kadın olan şirket sayısı 50’den 57’ye yükselirken, yönetim kurulunda yer alan kadın “CEO” sayısı 25’ten 31’e çıktı.

Raporda, kota uygulanması durumunda ihtiyaç duyulacak yeni kadın yönetim kurulu üyesi sayısına ilişkin bir projeksiyona da yer verilmektedir. Bu hesaplamaya göre, BIST şirketlerinde en az 1 kadın YK üyesinin olması için 177 yeni kadın üyeye, yüzde 25 oranında bir kota uygulanması durumunda ise 433 yeni kadın üyeye ihtiyaç bulunuyor.

“İlerleme sınırlı ve kırılgan”

Ata Can Bertay raporla ilgili değerlendirmesinde, “2025’te kadınların yönetim kurulu koltuk payı yüzde 19,4 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye çıksa da ilerleme hâlâ sınırlı ve kırılgan. En büyük şirketlerde (BIST 100) gerileme var ve tamamen erkeklerden oluşan yönetim kurulu sayısı 31’e yükseliyor. Kadınların başkanlık oranının yüzde 9,7’de, CEO oranının ise yüzde 5,3’te kalması, temsilin olduğu ama güç ve icra katında karşılık bulamadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Hedefi ‘sembolik’ temsil değil, kritik kütle yani en az yüzde 30 üzerinden karar kalitesini güçlendiren, aday havuzunu genişleten ve atama-aday gösterme süreçlerini şeffaflaştıran bir dönüşüm olarak koymalıyız. Bugün 177 şirkette en az bir kadın direktör şartı bile, piyasanın yıllara yayacağı ilerlemeyi tek hamlede hızlandırabilecek somut bir kaldıraçtır” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar şirketlere farklı bakış açıları sunabilir”

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat açılış konuşmasında, yöneticilerin önümüzdeki dönemde sosyal ve etik alanlarda bugüne kadar karşılaşmadıkları sorunlarla karşılaşacaklarına dikkat çekti. Ararat, “Jeopolitik riskleri okuyabilmek, yapay zekâ ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek, yeniden şekillenen güç merkezleri arasındaki dinamikleri ve tedarik zinciri üzerindeki etkilerini öngörmek ve tüm öngörülmezlikleri dikkate alan bir vizyon oluşturabilmek, sağduyuya alan açabilmek gerekiyor. Kadınlar; erkek egemen ve kemikleşmiş kurulların geleneklerinden bağımsız, şirketlere taze ve farklı bakış açıları sunabilecek değerlendirilmemiş bir yetenek havuzunu temsil ediyorlar. Bugün şirketlerin atabileceği en önemli adım, yönetim kurullarını gözden geçirmek ve bilinemezliği yüksek, çoklu kriz ortamı gerçeklerini yansıtan yönetim kurulları oluşturmaktır. Etkin, yetkin, farklı görüşler arası sağlıklı tartışmaları teşvik eden, ancak ortak değerlere dayanarak kararlılıkla ve hızla harekete geçebilen kurullar, rekabeti zedeleyen kısa yollara izin vermeyerek, yolsuzluğa sıfır tolerans uygulayarak ve ifade özgürlüğü ve insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratarak yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik edebilirler” dedi.

Yönetim Kurullarında kadın tercih değil, stratejik bir gereklilik

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu konferansta, “Çoklu kriz ortamında dayanıklılık; yalnızca güçlü altyapı ya da finansal kapasiteyle değil, sağlam yönetişim yapıları ve kapsayıcı karar alma mekanizmalarıyla inşa ediliyor. Yönetim kurullarında kadın temsili artık bir tercih değil, stratejik bir gereklilik. Farklı bakış açıları ve bilişsel çeşitlilik, karar kalitesini artırırken kurumların uzun vadeli değer üretme kapasitesini de güçlendiriyor. Türkiye’de mevcut tablo, şirketlerin gönüllü çabaların tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Bu dönüşümün sistematik, ölçülebilir ve yaygın bir yönetişim standardına dönüşmesi gerekiyor. Çeşitliliği sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir yönetişim pratiği haline getirmek ise hepimizin ortak sorumluluğu” olduğunu vurguladı.

Cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketler ödüllendirildi

12. Kadın Direktörler Konferansı’nda “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları” ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl da yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketlerin ödüllendirildiği konferansta, 2025 yılı verilerine dayanarak yapılan değerlendirme sonucunda toplam 5 şirket ödüle layık görüldü.

Ödül alan şirketler

● İŞ BANKASI Grubu, 2025 yılında ‘İş Grupları’ kategorisinde "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları" ödülüne layık görüldü. İş Bankası Grubu, grup şirketlerinin tamamında kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunması, Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’ne göre BIST 100 içinde en yüksek değere sahip şirketleri bünyesinde barındırması ve tepe şirket olan İş Bankası’nın Yönetim Kurulunda profesyonel kadın direktörlere önemli roller verilmesi nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı.

● QNB Bank A.Ş., 2025 yılında ‘Halka Açık Bankalar’ kategorisinde "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları" ödülüne layık görüldü. QNB Bank A.Ş., Yönetim Kurulu’nda 4 kadın üye ile diğer halka açık bankalara kıyasla açık ara en yüksek kadın temsil oranına sahip banka olması nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı

● Enerjisa Enerji A.Ş., ve Aksa Enerji A.Ş, 2025 yılında ‘BIST 100 Enerji Sektörü Şirketleri’ kategorisinde "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları" ödülünü paylaştı. Bu iki şirket, BIST 100 endeksinde yer alan enerji sektörü şirketleri arasında Yönetim Kurulunda 3 kadın üyesi bulunan iki şirketten olmaları nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı.

● Durukan Şekerleme A.Ş., 2025 yılında ‘Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Şirketler’ kategorisinde "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları" ödülüne layık görüldü. Durukan Şekerleme, aynı kategoride yer alan şirketler arasında Kadın Yönetim Kurulu Üyesi sayısı en yüksek şirket olması nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı.