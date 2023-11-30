Borsada gün sonuna dikkat!

Hakan Güldağ ve Dr. Barış Esen'in sunduğu EKONOMİ Masası programında borsaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, bugün iki gelişmenin gün sonunda oynaklık yaratabileceğini söyledi.

Sevgen, “MSCI endeksindeki değişiklikler bugün gerçekleşecek. Aynı zamanda vade sonu uzlaşma işlemleri de bugün. Piyasada gün sonu haraketlilik artabilir. Özellikle eşleşme seansında anormal fiyatlamalar görebiliriz; kapanış fiyatının altında, üstünde…”

Endekste kritik seviyelere gelindiğine işaret eden Sevgen, 8050 seviyesine dikkat çekti. Nuri Sevgen, “7950/60 seviyelerine doğru geri çekilme tolere edilebilir. Yükselişin teyidi içinse endeks 8050'nin üzerinde kalmalı.”

19 hisse eklendi, 3 hisse çıktı

Kasım ayı itibariyle MSCI Global Small Cap Endeksi kapsamındaki Türkiye Endeksi'ne 19 yeni hisse eklenecek ve endeksten 3 hisse çıkacak. Endekse Akçansa Çimento Sanayi, Anadolu Sigorta, Batıçim Batı Anadolu Çim, Bosch Fren Sistemleri, Eczacıbaşı Yatırım Holding, Enerya Enerji, İzdemir Enerji Elektrik, Kaleseramik Çanakkale, Kardemir A, Kayseri Şeker Fabrikası, Konya Çimento Sanayii, Mia Teknoloji, Peker Gayrimenkul Yatırım, Politeknik Metal Sanayi, SDT Uzay ve Savunma, Torunlar Gayrimenkul, Türkiye Sigorta, Verusa Holding, Yeo Teknoloji Enerji dahil edildi. Endeksten Borusan Mannesmann, Oyak Çimento Fabrikaları ve Türk Traktör çıkarıldı.

MSCI Endeksi nedir?

MSCI Türkiye Endeksi, global finansal hizmet sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından oluşturulan ve yönetilen, Türkiye’deki önde gelen şirketlerin hisse senetlerini içeren bir borsa endeksidir.

Bu endeks, yatırımcılara Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin performansını izleme ve analiz etme imkanı sunar. MSCI Türkiye Endeksi, yerel ve yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye ekonomisine yönelik bir gösterge olarak kullanılır.

Endeks, genellikle büyük ve orta ölçekli şirketleri kapsar ve bu şirketlerin toplam piyasa değeri ve likidite açısından önemini temsil eder.

MSCI Türkiye Endeksi, Türkiye’deki hisse senedi piyasalarının performansını değerlendirmek ve Türkiye’deki belli başlı sektör ve şirketlerin performansını karşılaştırmak için kullanılır. Ayrıca endekse dayalı olarak oluşturulan yatırım fonları ve türev ürünler de mevcuttur.

Bu sayede yatırımcılar, Türkiye’deki şirketlere yatırım yaparak, endeks performansına bağlı olarak getiri elde etme imkanı bulur.