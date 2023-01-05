Borsada günlük kayıp yüzde 7,4

Borsa İstanbul BİST100 endeksinde negatif başlayan gün öğleden sonra gelen sert satışlarla daha olumsuza döndü. Piyasayı olumsuz etkileyecek bugüne özel bir haber akışı bulunmuyor. Kar satışlarıyla birlikte algoritmik işlemlerin de düşüşü hızlandırmış olabileceği ifade ediliyor.

BİST100 endeksi günü yüzde 7,37 düşüşle 5.116 puandan kapattı. Bankacılık endeksinde günlük kayıp yüzde 9,20, sanayide yüzde 6,79, halka arzda yüzde 7,50, mali endekste yüzde 8,02, XTUMY'de yüzde 7,30, holdinglerde ise yüzde 7,34'e ulaştı.

İki kez devre kesici çalıştı

BIST-100'de kayıpların yüzde 5'i aşmasıyla saat 16:31'de devre kesici çalıştı. Saat 17:01'de işlemlerin yeniden başlamasıyla BIST-100'de değer kaybı yüzde 7'yi aştı. Endeks 5.135 puana kadar geriledi ve ikinci kez devre kesici uygulandı.

BİST100'deki yüzde 7,37'lik düşüşe en büyük katkı 25.44 puanla THY'den geldi. Ereğli 18.92, Şişecam 17.73, Akbank 17,05, Aselsan 14.69, İş Bankası 14.50, Turkcell 14.04, Koç Holding 13.93, BİMAS 13.43, SASA Polyester 13.13, Tüpraş 12.99, Yapı Kredi 11.65, Hektaş 11,52, Sabancı Holding 10.94 puan negatif katkı yaptı.