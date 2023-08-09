Borsada kararsız seyir

Borsa İstanbul, dün tarihinde ilk kez 7500 puanın üzerini görürken, burada kalıcılık sağlayamadı ve günü 7412 puandan tamamladı. Uzmanlar, borsada 7500 puanın üzerindeki kapanışların, yükseliş ivmesi için destekleyici olacağını belirtiyor.

7367 - 7437 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 11.13 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 7404 puanda hareket etti. Açıklanan bilançolardan destek alan bankacılık endeksi, borsadan pozitif ayrışmasını bugün de sürdürüyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,47 artış ve yüzde 0,22 kayıpla işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7350 ve 7250 seviyeleri destek, 7500 ve 7750 puan direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 4,4 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.