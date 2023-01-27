Borsada kayıp yüzde 1'e yakın

EKONOMİ

Borsa İstanbul 100 Endeksi, açılışta önceki günün kapanışına göre 32,72 puan ve yüzde 0,63 değer kaybederek 5 bin 198 puana gerilerken; sonrasında sert dalgalanmalar yaşandı. BIST 100 Endeksi bugünkü işlemlerde 5 bin 20 puana kadar geriledi. Böylelikle 16 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, en yüksek ise 5 bin 226 puana tırmanırken; saat 17:30 itibarıyla yüzde 0,79 oranında düşüşle 5 bin 191 puanda hareket ediyor.

Açılışta, Bankacılık Endeksi yüzde 0,96 azalırken, gün içerisinde sert değer kayıplarına yöneldi. Sonrasında toparlanma çabasında ilerleyen endeks, haftanın son işlem gününde en düşük 4 bin 42 puanı görürken, şu dakikalarda yüzde 2,78 oranında düşüşle 4 bin 187 puanda işlem görüyor.

Holding Endeksi de açılışta yüzde 0,64 azalırken; şu sıralarda yüzde 0,61 oranında düşüşte…

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 250 ve 5 bin 300 seviyelerinin direnç, 5 bin 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Endekste bu seviyeler takip edilmeli

Ahlatcı Yatırım

Haftanın son işlem gününe 5 bin 198 seviyesinde bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybı ile başlayan yazının yazıldığı sıralarda endekste geri çekilme devam ediyor.

Gün içerisinde satışların devam etmesi durumunda endekste takip edilecek destek bölgesi olan 5 bin 100 trendi belirlemek açısından önemli olacak. Bu pozisyona ters olarak tepki alımları gelmesi durumunda ise direnç bölgesi 5 bin 300 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması endekste yeniden güven ortamının sağlanması ve son dönemlerde volatil seyreden endeks için haftanın kapanış yönünü belirlemek adına önemle takip edilecek.

Destek: 5130 – 5100 - 5050

Direnç: 5180 – 5200 - 5250