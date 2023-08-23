Borsada kayıp yüzde 2'yi aştı
Borsa İstanbul dalgalı seyrine devam ederken, günü yüzde 2'nin üzerinde kayıpla tamamladı. Bankacılık endeksi pozitif ayrıştı. Dolar ise, sığ piyasada 27,28 TL'ye kadar yükseldi.
Borsa İstanbul, volatil seyrini sürdürüyor. 7602 - 7831 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 2,18 düşüşle 7602 puanda işlem gördü. Gün içinde yüzde 3 civarı değer kazancına ulaşan Bankacılık endeksinde hareketli seanslar devam ediyor. Endeks, kapanışta yüzde 0,82 artışla 6825 puanda hareket etti.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 ve 8000 seviyeleri direnç, 7700 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.
Dolar, 27,28 TL'ye kadar yükseldi
Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,28 TL'ye kadar yükseldi. Kur, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,12 primle 27,21 TL'de işlem gördü. Dün sığ piyasada yeniden 30 TL'nin üzerini gören Euro'nun, gün içi zirvesi 29,91 TL. Euro, aynı dakikalarda yüzde 0,26 artışla 29,55 TL'de işlem gördü.