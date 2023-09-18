Borsada kayıp yüzde 3'ü aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçen hafta başlayan düşüş eğilimine yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Piyasalar oldukça kritik bir haftaya başlarken, öncelikli başlıklar arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları takip edilecek. Fed'in faize dokunmaması beklenirken; TCMB'den medyan beklenti politika faizini 500 baz puan yukarı çekmesi yönünde. Sürpriz bir karar gelmesi halinde ise, piyasalarda oynaklık artabilir.

Borsa İstanbul, gün boyu satıcı bir seyir izlerken, kapanış saatine doğru kayıplar yüzde 3'ün üzerine kadar çıktı. En çok düşüş ise, yüzde 4,44 ile madencilik ve yüzde 4,47 ile tekstil endekslerinde gerçekleşti.

10 işlem gününden sonra geçtiğimiz cuma günü 8000 puanın altında kapanış yapan BIST 100 endeksi; yeni haftanın ilk işlem gününde 7755 - 7952 bant aralığında hareket etti. Endeks, saat 17.04 itibarıyla yüzde 2,41 gerilemeyle 7767 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, pozitif ayrışıyor. Şu dakikalarda yüzde 0,63 yükselişle 7607 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8100 seviyesi direnç, 7900 ve 7800 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar 27 TL sınırında

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 26,98 TL seviyesinden tamamlarken; ılımlı pozitif seyrini sürdürüyor. Kur, en yüksek 27,02 TL seviyesini görürken, saat 17.11 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 27,01 TL'de işlem gördü.

28,86 TL'ye kadar tırmanan Euro kuru ise, aynı dakikalarda yüzde 0,09 primle 28,83 TL'de alıcı buldu.