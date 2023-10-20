Borsada kritik eşik aşağı yönlü kırıldı

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürürken; Borsa İstanbul'un 8000 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamaması satış baskısını artırıyor. BIST 100 endeksinde kritik eşik olarak görülen 7870 seviyesi aşağı yönlü kırılırken, işlem hacmindeki düşüş de dikkat çekiyor.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1 değer kaybederek 7691 puana gerilerken, haftanın son işlem gününde 7608 - 7691 bant aralığında hareket ediyor. Endeks saat 10.46 itibarıyla ise, yüzde 1,07 kayıpla 7685 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7650 ve 7500 seviyeleri destek, 7840 puan direnç konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 0,88 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,79 ve yüzde 1,66 düşüşte.

Piyasalarda 'Powell' etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini kaydederek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.