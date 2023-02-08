Borsada makineler sattı, şirketler sahip çıktı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul deprem felaketinin üçüncü gününde iki devre kesici tetiklenmesinin ardından kapanırken, hisse fiyatları çok gerileyen şirketlerden hisse geri alımları hızlandı. Bazı şirketler daha önce açıkladıkları alım programı çerçevesinde pazartesi ve salı günleri alım yaparken bazı şirketleri ise yeni pay alım programı açıkladılar. 6 Şubat günü yüzde 8,62 düşen BİST100 endeksinde ise piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre robotik işlemlerden yüksek hacimli satış işlemleri gerçekleştirildi.

Yeni pay geri alım programları açıklandı

Yeni alım programı açıklayan şirketlerden Türk Telekom geri alım için ayrılacak fonun, en fazla 500 milyon TL, geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 2.000.000.000 adet (20.000.000 TL nominal) olarak belirledi.

Turkcell ise hem Borsa İstanbul’da hem de New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) da dahil olmak üzere şirket payları ve şirket bonolarının geri alımında kullanılmak üzere belirlediği azami fon tutarını 1 milyar TL’den 1.25 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Kuyaş Yatırım da yeni geri alım programı açıklayan şirketlerden. Şirket azami 50 milyon TL‘ ye kadar hisse geri alımı yapılmasını kararlaştırdı.

Halk GYO da pay geri alım kararını 7 Şubat’ta aldı ve aynı gün 2.500.000 adet pay geri aldı.

Boğaziçi Beton yeni pay geri alım programı açıkladı ve şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,15789'unu temsil eden azami 4.400.000 TL nominal değere sahip paya ilişkin geri alım yapılmasına, pay geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 59.4 milyon Türk Lirası olarak belirledi.

Geri alım programı olanlar alım yaptı

İhlas Ev Aletleri Haziran 2022’de aldığı karar uyarınca 7 Şubat’ta nominal değeri 4.415.341 TL olan pay geri alımı yaptı ve bu payların sermayeye oranı yüzde 1,25'e ulaştı.

İndeks Bilgisayar Mayıs 2018’deki yönetim kurulu kararıyla açıklanan ve Ocak 2022’de güncellenen pay geri alım programına istinaden 07 Şubat’ta 451.685 adet payını 14,94 TL-15,99 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 15.43 TL) geri aldı. Ve şirketin sahip olduğu INDES payları 2.740.764 adete yani şirket sermayesine oranı yüzde 1,10’a çıktı.

MLP Sağlık da Mayıs 2022’deki programı kapsamında 7 Şubat’ta pay başına 70,35 TL – 76,95 TL (ağırlıklı ortalama 73,31 TL) fiyat aralığından toplam 88.000 TL nominal değerli paylarını geri aldı. Bu işlemle geri alınan payların toplam nominal değeri 8.8 milyon TL olurken, bu payların sermayeye oranı yüzde 4,2341'e ulaştı.

Doğanlar Mobilya da Mayıs 2018’de başlattığı programı kapsamında 7 Şubat’ta Borsa İstanbul'da pay başına 6,52 TL – 6,61 TL (ağırlıklı ortalama 6,5613 TL) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli paylarını geri aldı. Böylece sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 3.839.743 TL'ye çıktı.

Kontrolmatik de Aralık 2022’de açıkladığı programı içinde 7 Şubat’ta Borsa İstanbul'da pay başına 123,30 TL – 128,00 TL (ağırlıklı ortalama 124,07 TL) fiyat aralığından toplam 52 bin 896 TL (52.896 adet) nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 445.500 TL ve bu payların sermayeye oranı yüzde 0,22275 oldu.

Lider Turizm Ağustos 2022’de başlattığı alım programı içinde 7 Şubat’ta 109,50 TL – 114,00 TL fiyat aralığından (ortalama 112,438 TL) 13.000 adet pay geri alınarak sahip olduğu paylarını 3.700.500 adete çıkardı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı yüzde 5,6068 olarak hesaplandı.

BİM 2 Şubat 2023’te yönetim kurulu kararıyla başlattığı pay geri alım programı kapsamında 7 Şubat’ta 200.000 adet pay geri aldı ve sahip olduğu payları 9.884.019 adete ulaştı. Şişecam Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan, Haziran 2022’de devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 7 Şubat’ta 38,64 TL- 41,54 TL fiyat aralığından (ortalama 39,90 TL) 3.000.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu payları 57.303.449 adede çıktı.

Türkiye Sigorta Haziran 2022’de başlattığı ve 07 Şubat’ta yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım işlemleri kapsamında 7 Şubat’ta borsada pay başına 8,61 TL – 9,11 TL (ağırlıklı ortalama 8,77 TL) fiyat aralığından toplam 4.854.292 TL nominal değerli paylarını geri aldı. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı yüzde 1,46'ya ulaştı.

Vakıfbank 7 Şubat’ta 8,18 TL – 8,41 TL fiyat aralığında 1.000.000 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemi yaptı. Çuhadaroğlu 7 Şubat’ta 15,74 TL - 15,83 TL fiyat aralığından (ortalama 15,78 TL) 25.000 adet pay geri aldı.

Lokman Hekim 7 Şubat’ta 26,02 TL fiyattan 20.000 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Sabancı Holding, 7 Şubat’ta pay başına 36,50 TL – 38 TL (ağırlıklı ortalama 37,21 TL) fiyat aralığından toplam 1.500.000 TL nominal değerli payını geri aldı. Verusa Holding 103,60 TL - 107,00 TL fiyat aralığından (ortalama 105,3449 TL) 34.100 adet pay aldı.

Orge Enerji 7 Şubat’ta 18,18 TL fiyattan 100.000 TL toplam nominal tutarlı payını geri aldı. Esenboğa Elektrik de 6 Şubat’ta geri alım programı açıkladı ve 7 Şubat’ta 59,20 - 63,40 TL fiyat aralığından (Ortalama 59,2622) 51.635 adet pay geri aldı. Avrasya Petrol de 6 Şubat’ta yönetim kurulu kararı alıp 7 Şubat’ta 3,10 -3,32 TL fiyat aralığından 104.461 TL toplam nominal tutarlı alış gerçekleştirdi. İnfo Yatırım da 7 Şubat’ta 7,64 TL fiyattan 200.000 adet pay geri alımı yaptı.