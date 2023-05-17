Borsada pozitif seyir: Bu seviyeler ciddi ölçüde iskontolu

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, ilk iki işlem gününde volatil bir seyir sürdürürken; yeni güne sakin başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, haftanın üçünçü işlem günü açılışta yüzde 0,35 oranında yükselişle 4605 puan olurken; bankacılık endeksi ise, güne yüzde 0,94 artışla 4228 puandan başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İkinci tura kadar 7 işlem günü kalırken; uzmanlar bu süreçte yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı yatırımcıları uyardı ve kredili işlem ile kaldıraçlı ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 4680 puanı, en düşük 4599 puanı görürken; saat 14.34 itibarıyla yüzde 1,07 yükselişle 4638 puanda işlem gördü. Endeks, dün günü yüzde 1,97 değer kazanarak 4589 puandan kapatmıştı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4700 ve 4750 seviyeleri direnç, 4500 puan destek konumunda bulunuyor.

En çok işlem gören hisse senetleri; Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yoları, ve İş Bankası (C) oldu.

Bankacılık endeksinde 2 günde yüzde 17 kayıp

Bankacılık endeksi, seçim öncesindeki haftada hızlı yükselişlere sahne olurken, haftalık bazda yüzde 26 değer kazandı. Seçim sonrasındaki iki işlem gününde ise, yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti. Analistler, seçimin ikinci tura kalmasıyla önden fiyatlanmış yükselişlerin bir kısmının geri alındığını belirtirken; banka ve holding hisselerinden çıkış olmasının çok şaşırtıcı olmadığına işaret ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,94 artış kaydederken, öğleden sonra negatif tarafa geçti ve şu dakikalarda yüzde 1,34 oranında düşüşle 4134 puanda işlem görüyor.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,86, hizmetler endeksi yüzde 1,73 ve teknoloji endeksi yüzde 2,67 değer kazandı.

Kredili işlem ile kaldıraçlı ürünlerden uzak durulmalı

Onurcan Bal - Phillip Capital Araştırma Müdürü

Geçen hafta seçimin ilk turda sonuçlanabileceğine ilişkin güç kazanan beklentiler ve azalan belirsizlikler bankalar öncülüğünde Borsa İstanbul’da yükselişleri beraberinde getirdi. Ancak 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanmazken, YSK Başkanı ikinci tur seçimlerinin 28 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bu durum Borsa İstanbul’da seçim sonrasındaki ilk işlem gününde sert satışları beraberinde getirdi. Özellikle geçen hafta güçlü yükselişlerin yaşandığı bankacılık sektöründe ilk fiyatlamalarda sert satışlar ve taban fiyatlamalar etkili oldu.

Hem Borsa İstanbul hem de bankacılık sektöründe ilk fiyatlamaların ardından dengelenme çabasının öne çıktığı görülüyor. Seçim sonuçları netlik kazanmadan piyasalarda trend oluşumundan ziyade dalgalı bir seyrin yaşanabileceğini düşünüyoruz. İki haftalık süreçte seçim süreci ve siyasi cephedeki gelişmeler yurt içi piyasalarda zaman zaman gün içi volatilitede artışı beraberinde getirebilir. Bu nedenle iki haftalık seçim öncesi dönemde kredili işlem ile kaldıraçlı ürünlerden uzak durulmasının ve anaparayla işlem yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanısındayız.

Borsada bu seviyeler ciddi ölçüde iskontolu

Borsa İstanbul’da geçen yılki güçlü yükselişlerin ardından yaşanan kâr realizasyonları, alternatif getirilerin öne çıkması, seçime ilişkin belirsizlikler ve zayıflayan alım iştahı nedeniyle 2023 yılında genel olarak zayıf bir görünüm öne çıktı. Seçim öncesi iki haftalık süreçte de dalgalı bir seyrin etkisini sürdürdüğünü görebiliriz. Ancak bu noktada Borsa İstanbul’un mevcut seviyelerinin ciddi ölçüde iskontolu olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.

BIST-100 Endeksi’nin F/K’si (Fiyat/Kazanç) 4,5 seviyelerinde bulunurken, bu seviyeler en son 2008 – 2009 yıllarında küresel krizin yaşandığı dönemde görülmüştü. Özellikle son iki finansal sonuç döneminin borsada anlamlı bir şekilde fiyatlanamaması ve belirsizliklerin hisseler üzerinde baskı oluşturması çarpanlar anlamında iskontonun derinleşmesine neden oldu. Borsadaki mevcut iskonto dikkate alındığında temel görünümünü güçlü ve istikrarlı seyreden şirketlerin orta vadeli bakış açısıyla tercih edilmesinin ve endekste yaşanabilecek olası geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin faydalı olabileceği kanısındayız.

Kısa süreli seçim belirsizliğinin ardından yurt içindeki enflasyonist ortam ve ucuzluk algısının etkisiyle Borsa İstanbul’da yılın ikinci yarısında pozitif bir seyrin yaşanabileceğini düşünüyoruz. BIST-100 Endeksi’nde kısa vadede 100 günlük üssel ortalama (4.822) ilk önemli direnç noktası olup, devamında 5.000 seviyesi takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 5.000 seviyesi geçilecek olursa alımların hız kazandığı bir fiyatlama yaşanabilir. Elbette bu süreçte yükselişlerin hacimle desteklenmesi de önem taşımaktadır. Geri çekilmelerde ise 4.500 yatay trendi ile 200 günlük üssel ortalamanın (4.399) destek konumunda bulunmaktadır. Mayıs ayında yaşanan geri çekilmelerde güçlü bir destek olarak çalışan 200 günlük ortalama altında olası kapanışlarda ise kısa vadede panik satışları yaşanabilir.