Borsada primli seyir: 8500 önemli seviye

İSTANBUL / EKONOMİ

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaya yönelik haber akışları piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken; dün günü düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başladı. Uzmanlar, bugün endeksin 8400 puan üzerinde kalıp kalmayacağının teknik olarak önemli olacağına dikkat çekerken; endekste yukarı yönlü bir hareketten bahsedilebilmesi için ise endeksin 8500 üzerinde tutunması gerektiğinin altını çiziyor.

8422 ve 8469 bant aralığında işlem gören Borsa İstanbul 100 endeksi, saat 11.03 itibarıyla yüzde 1,53 oranında kazançla 8457 puanda işlem görüyor.

Banka hisseleri pozitif ayrışmaya devam ederken; sıkılaşma süreci ile birlikte normalleşen para politikası bankacılığa katkı vermeyi sürdürüyor. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 1,09 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,41 ve yüzde 1,24 oranında primli seyrediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8500 ve 8600 seviyesi direnç, 8400 ve 8300 puan destek konumunda bulunuyor.

8500'ün üzerinde kalıcılık önemli

İntegral Yatırım

Bist 100 endeksi ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8500 seviyesini test etse de, aşamaması sonrası günü bir önceki kazançlarının büyük bir bölümünü vererek 8300 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Yatay bir görünüm çizen endekste bugün 8300 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8300 bölgesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada tekrardan 8400 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Endekste yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemiz için ise endeksin 8500 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Buna karşın hacmin düşük seyrettiği endekste risk iştahınına azalması durumunda ise 8180 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.